Volkswagen Việt Nam mạnh tay ưu đãi khách mua xe tháng 7/2026

Video: Volkswagen khai trương đại lý 4S đầu tiên tại Cần Thơ.

Volkswagen Việt Nam vừa đưa vào hoạt động đại lý 4S tại TP. Cần Thơ, đánh dấu bước mở rộng mới trong hệ thống phân phối trên toàn quốc. Đây cũng là đại lý đầu tiên của hãng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được xây dựng theo mô hình Urban Store - tiêu chuẩn bán lẻ toàn cầu của Volkswagen. Bên cạnh việc gia tăng độ phủ mạng lưới, hãng cũng cho biết đang chuẩn bị đưa các dòng xe điện và xe sử dụng năng lượng mới vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Volkswagen Việt Nam, Urban Store không chỉ là nơi trưng bày và kinh doanh xe mà còn được định hướng trở thành không gian trải nghiệm xuyên suốt, từ quá trình tìm hiểu sản phẩm, mua xe đến các dịch vụ hậu mãi. Đại lý hoạt động theo mô hình 4S gồm kinh doanh xe, bảo dưỡng - sửa chữa, cung cấp phụ tùng chính hãng và dịch vụ đồng sơn.

Volkswagen Việt Nam vừa đưa vào hoạt động đại lý 4S tại TP. Cần Thơ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam, việc đưa đại lý Cần Thơ vào hoạt động là bước tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của hãng sau khi khai trương đồng loạt 5 đại lý trong năm 2025. Hiện Volkswagen Việt Nam sở hữu hơn 20 đại lý và chi nhánh trên cả nước, vận hành theo tiêu chuẩn 4S.

Song song với việc mở rộng mạng lưới bán hàng, Volkswagen Việt Nam tiếp tục duy trì danh mục sản phẩm tập trung vào các dòng SUV và MPV như Viloran, Teramont Pro, Teramont President, Teramont X, Tiguan, Touareg cùng mẫu hatchback hiệu suất cao Golf.

Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 1/7 đến 31/8/2026 dành cho khách hàng mua các mẫu Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max.

Doanh nghiệp cũng cho biết đang hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa các mẫu xe điện và xe sử dụng năng lượng mới vào thị trường Việt Nam trong năm nay, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm theo xu hướng điện hóa.

Ngoài ra, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 1/7 đến 31/8/2026 dành cho khách hàng mua các mẫu Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max. Khách hàng sẽ được tặng chuyến tham quan nhà máy SAIC Volkswagen tại Thượng Hải cùng nhiều quà tặng đi kèm tùy từng dòng xe.

Ngoài ra, nhiều mẫu xe khác cũng được áp dụng ưu đãi trong tháng 7. Tiguan được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng camera hành trình.

Ngoài ra, nhiều mẫu xe khác cũng được áp dụng ưu đãi trong tháng 7. Tiguan được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng camera hành trình. Teramont có giá ưu đãi từ 1,788 tỷ đồng kèm camera hành trình. Touareg được tặng bảo hiểm vật chất, gói bảo dưỡng và các trang bị đi kèm tùy phiên bản. Trong khi đó, Golf được tặng phim cách nhiệt, bảo hiểm vật chất, gói bảo dưỡng, camera hành trình và chương trình cá nhân hóa màu sơn tại xưởng dịch vụ.