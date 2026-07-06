Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Volkswagen Việt Nam mạnh tay ưu đãi khách mua xe tháng 7/2026

Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ 1/7 đến 31/8/2026 cho khách hàng mua xe Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max.

Nguyễn Thảo
Video: Volkswagen khai trương đại lý 4S đầu tiên tại Cần Thơ.

Volkswagen Việt Nam vừa đưa vào hoạt động đại lý 4S tại TP. Cần Thơ, đánh dấu bước mở rộng mới trong hệ thống phân phối trên toàn quốc. Đây cũng là đại lý đầu tiên của hãng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được xây dựng theo mô hình Urban Store - tiêu chuẩn bán lẻ toàn cầu của Volkswagen. Bên cạnh việc gia tăng độ phủ mạng lưới, hãng cũng cho biết đang chuẩn bị đưa các dòng xe điện và xe sử dụng năng lượng mới vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Volkswagen Việt Nam, Urban Store không chỉ là nơi trưng bày và kinh doanh xe mà còn được định hướng trở thành không gian trải nghiệm xuyên suốt, từ quá trình tìm hiểu sản phẩm, mua xe đến các dịch vụ hậu mãi. Đại lý hoạt động theo mô hình 4S gồm kinh doanh xe, bảo dưỡng - sửa chữa, cung cấp phụ tùng chính hãng và dịch vụ đồng sơn.

2-3457.jpg
Volkswagen Việt Nam vừa đưa vào hoạt động đại lý 4S tại TP. Cần Thơ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam, việc đưa đại lý Cần Thơ vào hoạt động là bước tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của hãng sau khi khai trương đồng loạt 5 đại lý trong năm 2025. Hiện Volkswagen Việt Nam sở hữu hơn 20 đại lý và chi nhánh trên cả nước, vận hành theo tiêu chuẩn 4S.

Song song với việc mở rộng mạng lưới bán hàng, Volkswagen Việt Nam tiếp tục duy trì danh mục sản phẩm tập trung vào các dòng SUV và MPV như Viloran, Teramont Pro, Teramont President, Teramont X, Tiguan, Touareg cùng mẫu hatchback hiệu suất cao Golf.

3-4573.jpg
Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 1/7 đến 31/8/2026 dành cho khách hàng mua các mẫu Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max.

Doanh nghiệp cũng cho biết đang hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa các mẫu xe điện và xe sử dụng năng lượng mới vào thị trường Việt Nam trong năm nay, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm theo xu hướng điện hóa.

Ngoài ra, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 1/7 đến 31/8/2026 dành cho khách hàng mua các mẫu Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max. Khách hàng sẽ được tặng chuyến tham quan nhà máy SAIC Volkswagen tại Thượng Hải cùng nhiều quà tặng đi kèm tùy từng dòng xe.

4-8034.jpg
Ngoài ra, nhiều mẫu xe khác cũng được áp dụng ưu đãi trong tháng 7. Tiguan được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng camera hành trình.

Ngoài ra, nhiều mẫu xe khác cũng được áp dụng ưu đãi trong tháng 7. Tiguan được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng camera hành trình. Teramont có giá ưu đãi từ 1,788 tỷ đồng kèm camera hành trình. Touareg được tặng bảo hiểm vật chất, gói bảo dưỡng và các trang bị đi kèm tùy phiên bản. Trong khi đó, Golf được tặng phim cách nhiệt, bảo hiểm vật chất, gói bảo dưỡng, camera hành trình và chương trình cá nhân hóa màu sơn tại xưởng dịch vụ.

#Volkswagen Việt Nam ưu đãi tháng 7/2026 #Volkswagen Việt Nam giảm giá xe #Volkswagen Việt Nam #ưu đãi xe #tháng 7 #xe điện

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Volkswagen Việt Nam ưu đãi mạnh trong tháng 6/2026 và hỗ trợ xăng E10

Tháng 6/2026, Volkswagen Việt Nam triển khai loạt ưu đãi, hậu mãi và chăm sóc khách hàng, đồng thời cập nhật thông tin kỹ thuật về nhiên liệu sinh học E10.

Video: Trải nghiệm Volkswagen Viloran tại Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam vừa triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho các dòng xe nhập khẩu trong tháng 6/2026. Trong đó, mẫu MPV cao cấp Viloran được chào bán từ 2,088 tỷ đồng cùng các quyền lợi như bậc bước điện cao cấp, phiếu nhiên liệu sử dụng trong một năm hoặc bảo hiểm vật chất một năm.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Volkswagen Teramont Pro từ 2,79 tỷ tại Việt Nam, "đấu" Land Cruiser Prado

Volkswagen Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn Teramont Pro 2026 mới, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm trong phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp.

1.jpg
Volkswagen Việt Nam vừa chính thức bổ sung Teramont Pro vào danh mục sản phẩmmới của mình. Trước đây, ngoài Teramont tiêu chuẩn, hãng xe Đức đã giới thiệu các dòng Teramont khác như X, President. Mẫu xe này được định vị ở nhóm SUV cao cấp 7 chỗ, nơi quy tụ những cái tên quen thuộc như Hyundai Palisade, Toyota Land Cruiser Prado hay Ford Explorer.
12.jpg
Về thiết kế, Volkswagen Teramont Pro 2026 dễ dàng tạo ấn tượng ban đầu. Chiều dài tổng thể 5.158 mm khiến mẫu xe này vượt qua cả Hyundai Palisade (4.995 mm) và Ford Explorer (5.049 mm). Trục cơ sở gần 3 mét (2.980 mm) cũng là một con số đáng chú ý, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sử dụng.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xăng tăng giá, Volkswagen Việt Nam tặng “1 năm đổ xăng” cho khách mua ôtô

Volkswagen Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi “miễn phí xăng 1 năm” dành cho khách hàng mua các dòng ôtô chủ lực của hãng tại thị trường trong nước.

Video: Ra mắt Volkswagen Golf R Performance tại Việt Nam.

Chương trình ưu đãi “miễn phí xăng 1 năm” dành cho khách hàng mua các dòng ôtô chủ lực của Volkswagen Việt Nam được giới thiệu trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động, đồng thời nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới