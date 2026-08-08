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Google hé lộ Pixel Tag, cạnh tranh trực tiếp với AirTag

Một đối thủ cạnh tranh với AirTag cực kỳ phổ biến của Apple chắc chắn sẽ xuất hiện cùng với điện thoại Pixel 11 sau khi những hình ảnh rò rỉ về Pixel Tag hé lộ.

Tuệ Minh

Google sẽ ra mắt dòng điện thoại Pixel 11 chỉ sau hơn một tuần nữa. Mặc dù hầu hết mọi chi tiết về chúng đã bị rò rỉ, chúng ta vẫn nghĩ rằng có thể sẽ có một bất ngờ nhỏ với một phụ kiện mới, nhưng giờ thì phụ kiện đó cũng đã bị rò rỉ rồi.

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Đây là Pixel Tag, đối thủ mới của AirTag.

Tên gọi Pixel Tag đã được nhắc đến trong một thông tin rò rỉ trước đó, cho thấy đây là đối thủ cạnh tranh của Apple AirTag, nhưng không có thêm thông tin nào khác. Giờ đây, thông tin chi tiết hơn về thiết bị theo dõi Bluetooth này, cũng như hình ảnh của nó, đã xuất hiện trên trang 9to5Google.

Có vẻ như Google Pixel Tag, tên đầy đủ của nó, sẽ là thiết bị theo dõi thông minh đầu tiên của Google. Điều này khá lạ khi xét đến mạng lưới Find Hub của hãng. Thông tin rò rỉ cho biết số hiệu model là GA12506 và màu sắc được gọi là Fog Light.

Pixel Tag có hình dạng thuôn dài tương tự như mô-đun chính của Fitbit Air. Chúng ta có thể thấy logo chữ 'G' và thứ trông giống như đèn báo thông báo, nhưng tiếc là không có hình ảnh của mặt còn lại.

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Nó không có khoen để móc vào các phụ kiện khác.

Mặc dù điều đó có nghĩa là chúng ta không thể xác nhận liệu thiết bị có nút bấm hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy pin có thể tháo rời hay không.

Model được ghi là GA12506, màu "Fog Light", và đã xuất hiện trên vài trang bán lẻ ở châu Âu dù Google chưa chính thức công bố gì. Mô tả sản phẩm cho biết là thiết bị này có loa để tìm đồ khi ở gần.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng nó không có bất kỳ phương pháp tích hợp nào để gắn vào chùm chìa khóa hoặc những vật tương tự - có lẽ bạn sẽ phải mua một chiếc vỏ nếu muốn làm điều đó.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Pixel Tag sẽ có thêm các tùy chọn màu sắc khác hay không và thông số kỹ thuật ra sao, chẳng hạn như liệu nó có hỗ trợ băng thông siêu rộng hay không.

Với sự kiện Made by Google diễn ra ngày 12/8 cùng dàn Pixel 11, đây là thời điểm hợp lý để Google ra mắt sản phẩm, dù thời gian chính xác thì vẫn còn phải chờ.

Google Pixel 11 Pro hé lộ trong teaser cho biết là một thiết bị đa năng nhờ Gemini.
9to5 Google/Tech Advisor
#ra mắt Google Pixel Tag cạnh tranh AirTag #thiết kế và tính năng Pixel Tag #thông tin rò rỉ về Pixel Tag #đối thủ cạnh tranh của AirTag trên thị trường #giới thiệu dòng điện thoại Pixel 11

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