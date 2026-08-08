Mạng lưới quảng cáo Moonfolks vừa mở văn phòng tại Việt Nam, mang theo tham vọng giúp doanh nghiệp Việt thoát mác "Made in Vietnam" giá rẻ để vươn ra ASEAN.

Moonfolks, mạng lưới quảng cáo độc lập quốc tế, vừa chính thức ra mắt hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng chiến lược tại một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh của khu vực. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đồng hành cùng các thương hiệu Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng sang thị trường ASEAN.

Văn phòng Moonfolks Việt Nam do ông Livio Grossi giữ vai trò Giám đốc Sáng tạo kiêm Đối tác Điều hành. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo tại Việt Nam, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo Điều hành tại Dentsu Redder và sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế về quảng cáo.

Moonfolks ra mắt Việt Nam, thúc đẩy thương hiệu Việt vượt tầm khu vực.

Sự kiện cũng đánh dấu sự trở lại của ông Anish Daryani, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Moonfolks, người từng điều hành hoạt động của nhiều công ty quảng cáo tại Việt Nam giai đoạn 2012-2016.

Theo Moonfolks, việc hiện diện tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh, cùng xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước hướng đến mở rộng ra thị trường quốc tế. Công ty kỳ vọng trở thành cầu nối giúp các thương hiệu Việt tiếp cận những thị trường tiêu dùng lớn trong ASEAN, đặc biệt là Indonesia.

Công ty kỳ vọng trở thành cầu nối giúp các thương hiệu Việt tiếp cận những thị trường tiêu dùng lớn trong ASEAN, đặc biệt là Indonesia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Moonfolks giới thiệu mô hình tăng trưởng Audacious Growth, tích hợp xây dựng thương hiệu, truyền thông số, mạng xã hội, quan hệ công chúng và thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển xuyên biên giới.

Theo ông Anish Daryani, để thành công tại thị trường khu vực, doanh nghiệp Việt cần tập trung vào ba yếu tố: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng lưới nhà sáng tạo nội dung trong hoạt động tiếp thị; phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn ESG; đồng thời xây dựng chiến lược phù hợp với đặc điểm văn hóa của từng thị trường. Ông cho rằng những thương hiệu thành công sẽ là những thương hiệu vừa thích ứng với nhu cầu địa phương, vừa giữ được bản sắc và giá trị văn hóa Việt Nam.

Moonfolks triển khai chiến dịch "New Locals" tại TP.HCM với hình ảnh ba nhân vật "ngoài hành tinh" khám phá và hòa nhập vào văn hóa, đời sống địa phương.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các đơn vị trong nước, Moonfolks lựa chọn mô hình hợp tác với hệ sinh thái sáng tạo tại Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết đã kết nối với một số đối tác trong lĩnh vực marketing và sáng tạo như Rice Content, IDM và PMAX nhằm thúc đẩy năng lực sáng tạo và hỗ trợ các thương hiệu phát triển hiệu quả hơn.

Nhân dịp ra mắt, Moonfolks triển khai chiến dịch "New Locals" tại TP.HCM với hình ảnh ba nhân vật "ngoài hành tinh" khám phá và hòa nhập vào văn hóa, đời sống địa phương. Chuỗi hoạt động khép lại bằng lễ ra mắt chính thức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM ngày 6/8, với sự tham dự của đại diện cơ quan ngoại giao cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.