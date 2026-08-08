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Số hóa - Xe

Trung Quốc sẽ phủ đầu thế giới công nghệ bằng RAM DDR6

Với DRAM LPDDR6 sắp bước vào giai đoạn sản xuất, Công ty CXMT (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ làm nóng cuộc cạnh tranh trên thị trường bộ nhớ toàn cầu.

Tuệ Minh

Công ty CXMT (ChangXin Memory Technologies) có trụ sở đặt tại Trung Quốc đang nhanh chóng tiến gần đến việc phát triển công nghệ DRAM LPDDR6, tạo ra áp lực cho các ông lớn trong ngành như Samsung và SK Hynix.

ChangXin Memory Technologies đang ngày càng chứng minh vai trò trong lĩnh vực chip nhớ.
ChangXin Memory Technologies đang ngày càng chứng minh vai trò trong lĩnh vực chip nhớ.

SK Hynix hiện dẫn đầu trong lĩnh vực này khi đã xác nhận hoàn tất quá trình phát triển và kiểm định chip LPDDR6 16 Gb đầu tiên trên thế giới, được sản xuất trên tiến trình 10 nm thế hệ thứ 6, cùng kế hoạch sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay.

Còn với Samsung và Micron, cả hai đã giảm đầu tư vào DRAM LPDDR6 và chuyển hướng năng lực sản xuất sang các sản phẩm bộ nhớ HBM và DRAM cho máy chủ, điều này mang đến cơ hội cho CXMT.

Hãng này được cho là đã hoàn tất phần lớn công việc kiểm định và phát triển DRAM LPDDR6, hiện đã vượt qua nửa chặng đường hướng tới việc thương mại hóa chip này.

Quá trình triển khai LPDDR thường trải qua bốn giai đoạn: kiểm tra từng chip riêng lẻ, xác nhận phát triển, kiểm định lô nhỏ và sản xuất hàng loạt. Sản phẩm LPDDR6 đầu tiên của CXMT được thiết kế với tốc độ truyền dữ liệu 12.800 Mbps, mật độ chip 16 Gb trong gói POP 1.295 chân.

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Tốc độ RAM DDR6 của CXMT lên đến 12.8Gbps.

Vào cuối năm 2023, CXMT đã xuất xưởng chip LPDDR5 12 Gb và dự kiến sẽ ra mắt LPDDR5X vào năm 2025 với tốc độ đạt 10.667 Mbps, tăng 66% so với LPDDR5 và tiêu thụ điện năng thấp hơn 30%.

Theo thống kê của Omdia, thị phần DRAM toàn cầu của CXMT hiện đạt khoảng 7,67%, trong khi Nomura ước tính con số này gần 10%, với dự báo sẽ đạt 18% vào năm 2028.

Các chip của CXMT đã được sử dụng trong các thiết bị của nhiều thương hiệu lớn như Xiaomi, Transsion, Honor, OPPO và vivo. Đặc biệt, Apple được cho là đã bắt đầu thử nghiệm bộ nhớ của CXMT cho các sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc.

Khủng hoảng RAM ngày càng tồi tệ, bộ nhớ cũ cũng lên giá.
Omdia/CXMT
#LPDDR6 #CXMT #công nghệ RAM #bộ nhớ #Cạnh tranh công nghệ RAM DDR6 toàn cầu #Phát triển chip nhớ LPDDR6 Trung Quốc

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