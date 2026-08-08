Quái kiệt AI người Việt rời Google lập startup mới

Làng công nghệ thế giới vừa đón nhận một thông tin gây chú ý khi TS Lê Viết Quốc - nhà khoa học AI người Việt nổi tiếng tại Google - chính thức rời tập đoàn để đồng sáng lập startup mới mang tên Discovery Loop. Đây không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của một trong những chuyên gia AI gốc Việt có ảnh hưởng nhất thế giới, mà còn phản ánh làn sóng dịch chuyển nhân sự cấp cao đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành trí tuệ nhân tạo. Đồng hành cùng ông là những cái tên kỳ cựu từng góp phần xây dựng nền móng AI của Google như Jeff Dean, Sanjay Ghemawat và Oriol Vinyals. Với đội ngũ sáng lập quy tụ hàng loạt chuyên gia hàng đầu, Discovery Loop ngay từ khi ra mắt đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ và các nhà đầu tư.

Theo thông báo ngày 5/8, Jeff Dean xác nhận startup mới hoạt động theo mô hình Public Benefit Corporation (PBC), tập trung phát triển các hệ thống AI phục vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Trên trang cá nhân, TS Lê Viết Quốc cũng chia sẻ sự hào hứng khi tiếp tục đồng hành cùng những cộng sự lâu năm để theo đuổi mục tiêu tự động hóa lĩnh vực học máy, kỹ thuật và khoa học. Discovery Loop đặt tham vọng xây dựng các nền tảng AI có khả năng hỗ trợ, thậm chí tự động hóa quy trình nghiên cứu, từ khâu thử nghiệm đến tối ưu kết quả, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian tạo ra những phát minh mới. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các vòng thử nghiệm thủ công truyền thống, startup muốn tận dụng sức mạnh tính toán quy mô lớn để thúc đẩy tốc độ đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.

TS Lê Viết Quốc cùng các đồng sáng lập Discovery Loop đều là những tên tuổi nổi bật từng giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái AI của Google.

Điểm đáng chú ý là Discovery Loop đã nhận được sự hậu thuẫn tài chính ngay từ giai đoạn đầu. Alphabet - công ty mẹ của Google - nằm trong nhóm các đơn vị đầu tư cho startup này. Bên cạnh đó, vòng gọi vốn hạt giống còn có sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như Radical Ventures, Khosla Ventures, Kleiner Perkins, Lightspeed và Doerr Capital. Việc nhiều quỹ lớn cùng rót vốn cho thấy giới đầu tư đặt kỳ vọng rất cao vào đội ngũ sáng lập cũng như tiềm năng của mô hình AI phục vụ nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh AI tạo sinh đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, các giải pháp hướng tới tự động hóa nghiên cứu được xem là một trong những hướng phát triển nhiều triển vọng.

Sự ra đời của Discovery Loop cũng diễn ra trong thời điểm Google liên tục chứng kiến sự dịch chuyển của các chuyên gia AI hàng đầu. Chỉ trong vài tháng gần đây, nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng đã rời tập đoàn để gia nhập các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Điều này phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Google, OpenAI, Anthropic và hàng loạt startup AI mới nổi trong cuộc đua phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Song song với việc giữ chân nhân tài, Google vẫn đang đầu tư mạnh vào hạ tầng tính toán và nền tảng Google Cloud nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các sản phẩm AI cũng như khách hàng doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, TS Lê Viết Quốc là một trong những nhà khoa học AI có sức ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Sinh năm 1982 tại Huế, ông từng theo học tại Trường Quốc học Huế trước khi lấy bằng Kỹ sư phần mềm tại Đại học Quốc gia Australia và hoàn thành chương trình Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford. Năm 2011, ông cùng Andrew Ng, Jeff Dean và Greg Corrado đồng sáng lập Google Brain - đơn vị nghiên cứu AI đặt nền móng cho nhiều công nghệ học máy quy mô lớn của Google. Đến năm 2014, ông được MIT Technology Review vinh danh trong danh sách những nhà phát minh dưới 35 tuổi xuất sắc nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, TS Lê Viết Quốc cũng nhiều lần trở về Việt Nam để chia sẻ về AI, khoa học công nghệ và truyền cảm hứng cho cộng đồng nghiên cứu trong nước. Việc ông bước vào hành trình khởi nghiệp với Discovery Loop được kỳ vọng sẽ mở ra thêm những đột phá mới trong lĩnh vực AI toàn cầu.