Video: Trải nghiệm Volkswagen Viloran tại Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam vừa triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho các dòng xe nhập khẩu trong tháng 6/2026. Trong đó, mẫu MPV cao cấp Viloran được chào bán từ 2,088 tỷ đồng cùng các quyền lợi như bậc bước điện cao cấp, phiếu nhiên liệu sử dụng trong một năm hoặc bảo hiểm vật chất một năm.

Đối với dòng hatchback Golf, khách hàng có cơ hội sở hữu xe với giá từ 798 triệu đồng, đi kèm phim cách nhiệt Hi-Kool, miễn phí bảo dưỡng hai năm, bảo hiểm vật chất một năm và chương trình cá nhân hóa màu sắc tại xưởng dịch vụ.

Volkswagen Việt Nam ưu đãi mạnh trong tháng 6/2026 và hỗ trợ xăng E10.

Dòng SUV cỡ lớn Teramont cũng nhận được loạt ưu đãi đáng chú ý với mức giá từ 1,788 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và từ 1,938 tỷ đồng cho bản Limited Edition. Trong khi đó, Teramont President có giá từ 2,488 tỷ đồng, đi kèm phim cách nhiệt cao cấp và miễn phí bảo dưỡng ba năm. Phiên bản Teramont X 5 chỗ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng bậc bước điện, còn Teramont Pro King Size nổi bật với cấu hình ghế “Queen Seat” độc đáo và chính sách miễn phí bảo dưỡng ba năm.

Ở phân khúc SUV hạng sang, Touareg tiếp tục được Volkswagen Việt Nam duy trì nhiều chính sách hậu mãi hấp dẫn. Các phiên bản Touareg Elegance, Luxury, Highline và R-Line có giá từ 2,368 tỷ đồng đến 3,399 tỷ đồng, đi kèm các quyền lợi như bảo hiểm vật chất tối đa hai năm, miễn phí bảo dưỡng ba năm và camera 360 độ trên các phiên bản cao cấp.

MPV cao cấp Viloran được chào bán từ 2,088 tỷ đồng cùng các quyền lợi như bậc bước điện cao cấp, phiếu nhiên liệu sử dụng hoặc bảo hiểm vật chất một năm.

Ngoài ra, Volkswagen Việt Nam còn triển khai chương trình “Volkswagen Connect To All” trên toàn quốc trong tháng 6/2026 nhằm tri ân khách hàng hiện hữu và mở rộng cộng đồng người dùng Volkswagen tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng đang sở hữu xe Volkswagen khi giới thiệu thành công khách hàng mới mua xe hoặc tiếp tục mua thêm xe Volkswagen sẽ được tặng gói OCP gồm hai lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Chương trình áp dụng cho toàn bộ các dòng xe Volkswagen phân phối chính hãng tại Việt Nam, từ SUV, MPV cho tới các mẫu xe hiệu năng cao.

Volkswagen Việt Nam cũng chủ động chia sẻ các thông tin kỹ thuật nhằm giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng xe khi đổ xăng E10..

Volkswagen Việt Nam cho biết triết lý lấy khách hàng làm trung tâm tiếp tục là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của hãng tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp kỳ vọng những trải nghiệm tích cực từ cộng đồng người dùng hiện hữu sẽ góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Trong bối cảnh nhiên liệu sinh học E10 bắt đầu được triển khai rộng rãi tại Việt Nam, Volkswagen Việt Nam cũng chủ động chia sẻ các thông tin kỹ thuật nhằm giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng xe.

Toàn bộ các dòng xe Volkswagen tại Việt Nam đều được phát triển theo tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu và tương thích với nhiên liệu E10 đạt chuẩn chất lượng.

Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Dịch vụ Hậu mãi Volkswagen Việt Nam, cho biết toàn bộ các dòng xe Volkswagen chính hãng phân phối tại Việt Nam đều được phát triển theo tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu và tương thích với nhiên liệu E10 đạt chuẩn chất lượng. Theo ông, khách hàng có thể sử dụng nhiên liệu E10 mà không cần thực hiện bất kỳ điều chỉnh kỹ thuật nào đối với xe.

Đại diện Volkswagen Việt Nam nhấn mạnh hãng luôn đồng hành cùng xu hướng phát triển nhiên liệu sạch và giao thông bền vững tại Việt Nam, đồng thời cam kết tiếp tục cung cấp những thông tin kỹ thuật minh bạch và chính xác để khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng xe.

Bên cạnh việc chia sẻ thông tin về khả năng tương thích với E10, Volkswagen Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cung cấp các nội dung chuyên môn liên quan đến cấu tạo hệ thống nhiên liệu hiện đại, cơ chế bảo vệ động cơ và các thói quen sử dụng xe giúp duy trì hiệu suất vận hành ổn định trong thời gian dài.