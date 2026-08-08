Hành trình 10 năm của LG InstaView chinh phục người dùng

Ra mắt lần đầu tại triển lãm CES 2016 trên dòng tủ lạnh cao cấp LG SIGNATURE, công nghệ LG InstaView nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ý tưởng đơn giản nhưng khác biệt: chỉ cần gõ nhẹ hai lần lên mặt kính, người dùng có thể quan sát thực phẩm bên trong mà không cần mở cửa tủ. Giải pháp này giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh, đồng thời mang đến trải nghiệm trực quan hơn trong quá trình sử dụng. Từ một tính năng được giới thiệu tại thị trường Bắc Mỹ, InstaView dần xuất hiện trên nhiều dòng tủ lạnh LG ở châu Âu, châu Á và các khu vực khác, trở thành một trong những công nghệ nhận diện đặc trưng của hãng trong suốt một thập kỷ qua.

Theo thời gian, LG InstaView không ngừng được mở rộng với nhiều cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. LG bổ sung khả năng kết nối và điều khiển từ xa thông qua nền tảng LG ThinQ, mở rộng diện tích cửa kính để tăng khả năng quan sát, đồng thời tinh chỉnh thiết kế nhằm tạo sự liền mạch với không gian nội thất hiện đại. Công nghệ này cũng được kết hợp cùng hệ thống làm đá tròn Craft Ice, sau đó xuất hiện trên các dòng tủ lạnh MoodUP và MyColor, cho phép thay đổi màu sắc cánh tủ theo sở thích. Đến CES 2026, LG tiếp tục nâng cấp InstaView với màn hình OLED trong suốt, camera bên trong khoang tủ cùng các tính năng AI hỗ trợ nhận diện thực phẩm và đề xuất món ăn, đưa trải nghiệm sử dụng tiến thêm một bước.

Công nghệ LG InstaView liên tục được nâng cấp trong 10 năm với nhiều tính năng thông minh và khả năng kết nối AI.

Hành trình phát triển của InstaView cũng được phản ánh qua những cột mốc kinh doanh đáng chú ý. Đến năm 2020, doanh số cộng dồn của dòng tủ lạnh này lần đầu tiên vượt mốc một triệu sản phẩm trên toàn cầu. Sau 10 năm, con số đã tăng lên hơn 5,3 triệu sản phẩm, cho thấy sức hút bền vững của công nghệ này trên thị trường. Bắc Mỹ hiện là khu vực đóng góp khoảng 30% doanh số tích lũy, trong khi nhu cầu tại châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh tiếp tục tăng trưởng. Song song với thành công thương mại, InstaView còn được ghi nhận tại nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế và đổi mới như Red Dot Design Award, iF Design Award, IDEA hay CES Innovation Award. Theo LG, điều người dùng tìm kiếm ở InstaView ngày nay không chỉ là một tính năng tiện lợi mà còn là trải nghiệm tinh tế, phù hợp với xu hướng sống hiện đại, nơi thiết kế và công nghệ cùng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ nền tảng toàn cầu đó, LG tiếp tục điều chỉnh công nghệ để phù hợp với nhu cầu tại từng thị trường. Tại Việt Nam, không gian bếp ở nhiều gia đình đô thị thường được thiết kế liên thông với phòng khách và diện tích lắp đặt tủ lạnh khá hạn chế. Điều này khiến người dùng phải cân nhắc giữa việc lựa chọn dung tích lớn và khả năng bố trí hài hòa trong căn bếp. Năm 2026, LG giới thiệu mẫu French Door Fit & Max F53EGR, tiếp tục kế thừa công nghệ InstaView nhưng hướng đến giải quyết bài toán không gian của người dùng Việt. Sản phẩm được trang bị thiết kế Fit & Max với cánh cửa mỏng 55 mm kết hợp bản lề Zero Clearance, cho phép đặt sát tường hoặc hệ tủ bếp mà vẫn mở cửa thuận tiện. Bên trong, ngăn chuyển đổi đa năng Full Convert Drawer có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 7°C đến -23°C với nhiều chế độ cài đặt sẵn, trong khi ngăn FRESHConverter+ hỗ trợ tối ưu điều kiện bảo quản cho từng nhóm thực phẩm.

Mẫu LG French Door Fit & Max F53EGR tích hợp InstaView cùng nhiều công nghệ AI hướng đến nhu cầu sử dụng tại Việt Nam.

Ngoài khả năng lưu trữ linh hoạt, LG còn tích hợp nhiều tính năng phục vụ thói quen sử dụng hằng ngày của người Việt. Hệ thống Dual Ice Maker kết hợp bộ làm đá Slim SpacePlus và Craft Ice giúp tạo đồng thời đá viên, đá xay và đá tròn mà vẫn tối ưu diện tích khoang chứa. Công nghệ UVnano hỗ trợ làm sạch vòi lấy nước, góp phần nâng cao sự an tâm trong quá trình sử dụng. Đáng chú ý, các tính năng AI tiếp tục mở rộng trải nghiệm của InstaView khi AI Fresh có thể học thói quen mở tủ thông qua ứng dụng LG ThinQ để chủ động điều chỉnh chế độ làm lạnh vào những thời điểm sử dụng nhiều, trong khi AI Saving Mode tối ưu mức tiêu thụ điện khi tần suất mở cửa giảm xuống. Từ một thao tác gõ hai lần trên mặt kính vào năm 2016 đến hơn 5,3 triệu sản phẩm được bán ra trên toàn cầu, hành trình 10 năm của LG InstaView cho thấy định hướng phát triển bền bỉ của LG trong việc kết hợp thiết kế, công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhằm mang đến những thiết bị gia dụng ngày càng phù hợp với phong cách sống hiện đại.