Hyundai Elantra 2027 vừa lập kỷ lục tại Hàn Quốc khi nhận 11.094 đơn hàng trong ngày đầu mở bán. Đáng chú ý, hơn một nửa khách hàng lựa chọn bản cao cấp nhất.

Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2027 mới.

Theo Hyundai Motor Company, Elantra thế hệ mới, được bán với tên gọi Avante tại Hàn Quốc, đã vượt qua thành tích 10.058 đơn hàng trong ngày đầu của thế hệ thứ 7 vào tháng 4/2020. Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh thị trường ôtô đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang SUV, crossover và xe điện.

Việc một mẫu sedan sử dụng động cơ xăng và hybrid vẫn thu hút hơn 10.000 đơn đặt hàng trong vòng 24 giờ cho thấy sức hút của dòng xe này tại thị trường nội địa của Hyundai. Dữ liệu ban đầu cũng cho thấy xu hướng khách hàng ưu tiên các phiên bản nhiều trang bị. Trong tổng lượng đơn đặt hàng, bản Inspiration cao cấp nhất chiếm tới 52%, trong khi Premium và Modern cùng đạt tỷ lệ 24%.

Hyundai Elantra 2027 "cháy hàng" với hơn 11.000 đơn bán xe trong 24 giờ.

Phiên bản Inspiration được trang bị nhiều công nghệ như hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc Highway Driving Assist 2 (HDA 2), sạc không dây cho hai điện thoại và tính năng phanh khẩn cấp thông qua cấp số P của hệ thống chuyển số điện tử. Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên dữ liệu định vị thế hệ thứ hai (NSCC-2) được trang bị tiêu chuẩn từ phiên bản Premium.

Đáng chú ý, tỷ trọng đơn hàng của bản Modern tiêu chuẩn tăng từ 4% ở thế hệ trước lên 24% trên thế hệ mới. Sự thay đổi này được cho là liên quan đến việc Hyundai nâng cấp đáng kể danh sách trang bị tiêu chuẩn ngay từ phiên bản thấp.

Một trong những điểm mới về công nghệ trên Elantra thế hệ thứ 8 là nền tảng thông tin giải trí Pleos Connect, được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.

Một trong những điểm mới về công nghệ trên Elantra thế hệ thứ 8 là nền tảng thông tin giải trí Pleos Connect, được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Hệ thống hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng OTA cho nhiều chức năng của xe, từ hệ truyền động, an toàn đến giải trí, giúp hạn chế việc phải đưa xe tới đại lý để cập nhật.

Pleos Connect cũng tích hợp kho ứng dụng, cho phép người dùng tải thêm và tùy chỉnh các dịch vụ kỹ thuật số trong quá trình sử dụng xe. Bên cạnh các phiên bản động cơ xăng, hệ truyền động hybrid đang nhận được sự quan tâm lớn hơn. Theo thống kê đơn hàng ngày đầu, Elantra Hybrid chiếm 27,5%, gần gấp đôi tỷ lệ 14,8% của thế hệ tiền nhiệm.

Với 11.094 hợp đồng ngay trong ngày đầu nhận đặt hàng, Elantra thế hệ thứ 8 đã vượt qua kỷ lục của thế hệ tiền nhiệm.

Phiên bản hybrid hiện vẫn chờ chứng nhận chính thức về mức tiêu thụ nhiên liệu. Theo ước tính ban đầu, khả năng tiết kiệm nhiên liệu có thể cải thiện hơn 10% khi sử dụng bộ mâm 17 inch so với thế hệ trước. Trong khi đó, phiên bản động cơ xăng được nâng cấp lên máy 2.0L, tăng thêm 26 mã lực so với trước.

Với 11.094 hợp đồng ngay trong ngày đầu nhận đặt hàng, Elantra thế hệ thứ 8 đã vượt qua kỷ lục của thế hệ tiền nhiệm. Kết quả ban đầu cũng cho thấy nhu cầu đối với sedan truyền thống vẫn ở mức đáng kể tại Hàn Quốc, dù SUV và các dòng xe điện hóa đang ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường.