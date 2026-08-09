[INFOGRAPHIC] Hanvon Clear 6 Turbo, máy đọc sách Android mạnh mẽ

Hanvon Clear 6 Turbo sở hữu màn hình Carta 1300, Android 14, chip Qualcomm 8 nhân, RAM 4GB và pin 3.000mAh, hướng tới người đọc sách cần hiệu năng cao.
Hơn 6 triệu tỉ đồng được người dân TP.HCM và Đồng Nai gửi vào ngân hàng trong nửa đầu năm 2026, theo Ngân hàng Nhà nước.
Vietnam Scooters Fest 2026 là sự kiện do cộng đồng những người yêu scooter tại Việt Nam khởi xướng dành cho những tín đồ đam mê diễn ra từ ngày 8 đến 9/8/2026.
Mới đây, những hình ảnh mẫu bán tải VinFast VF Wild bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. Theo một số nguồn tin, xe có thể ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay.
Maextro V800 được định vị là mẫu xe dành cho chủ nhân có tài xế riêng, khách sạn cao cấp, hàng không, công ty điện ảnh, tổ chức thể thao và các tập đoàn lớn.
Hyundai vừa trưng bày mẫu xe MPV Stargazer X 2026 phiên bản nâng cấp tại thị trường Đông Nam Á, trước khi dòng Stargazer chính thức được mở bán vào quý IV/2026.
Theo kế hoạch, các mẫu xe máy điện mang thương hiệu TMT Motors sẽ được bàn giao vào đầu tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam.
Subaru đã ra mắt Outback thế hệ thứ 7 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, đánh dấu lần đầu mẫu xe này xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á.
Từng được ví là "huyền thoại tầm giá", Kiwi Ears Orchestra Lite liệu còn đủ sức cạnh tranh giữa thị trường tai nghe thay đổi chóng mặt?
Sau 10 năm phát triển, LG InstaView đã vượt mốc 5,3 triệu sản phẩm bán ra toàn cầu, liên tục nâng cấp công nghệ để đáp ứng xu hướng bếp thông minh hiện đại.
Qualcomm vừa lặng lẽ cập nhật một biến thể mới thuộc dòng chipset cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series trên trang web chính thức của hãng.
Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo mới đây vừa đăng tải ảnh bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD bên trong hầm để xe cá nhân của mình.
Với DRAM LPDDR6 sắp bước vào giai đoạn sản xuất, Công ty CXMT (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ làm nóng cuộc cạnh tranh trên thị trường bộ nhớ toàn cầu.
Mạng lưới quảng cáo Moonfolks vừa mở văn phòng tại Việt Nam, mang theo tham vọng giúp doanh nghiệp Việt thoát mác "Made in Vietnam" giá rẻ để vươn ra ASEAN.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV chạy điện MG4X 2026 có giá bán ra từ 99.800-116.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 349-409 triệu đồng).
Một chiếc Toyota Land Cruiser 200 Series Sahara 2009 tại Australia đang thu hút sự chú ý khi đã chạy 999.999 km nhưng vẫn sử dụng động cơ và hộp số nguyên bản.
Một đối thủ cạnh tranh với AirTag cực kỳ phổ biến của Apple chắc chắn sẽ xuất hiện cùng với điện thoại Pixel 11 sau khi những hình ảnh rò rỉ về Pixel Tag hé lộ.
Hyundai Elantra 2027 vừa lập kỷ lục tại Hàn Quốc khi nhận 11.094 đơn hàng trong ngày đầu mở bán. Đáng chú ý, hơn một nửa khách hàng lựa chọn bản cao cấp nhất.
TS Lê Viết Quốc cùng ba tên tuổi hàng đầu của Google rời công ty để sáng lập startup AI Discovery Loop, nhanh chóng thu hút nhiều quỹ đầu tư lớn.
Ford vừa công bố đầy đủ thông tin về mẫu xe SUV Explorer 2027 tại thị trường Trung Quốc, sau khi mẫu SUV ba hàng ghế này bắt đầu nhận đặt trước.
Toyota Innova Cross 2027 tiếp tục xuất hiện chạy thử với lớp ngụy trang được cắt giảm đáng kể, hé lộ diện mạo mới ở đầu xe cùng một số nâng cấp đáng chú ý.
Hơn 500.000 chiếc Toyota Camry đang bị triệu hồi tại thị trường Mỹ do lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số bị gián đoạn hoạt động.