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[INFOGRAPHIC] Hanvon Clear 6 Turbo, máy đọc sách Android mạnh mẽ

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Hanvon Clear 6 Turbo, máy đọc sách Android mạnh mẽ

Hanvon Clear 6 Turbo sở hữu màn hình Carta 1300, Android 14, chip Qualcomm 8 nhân, RAM 4GB và pin 3.000mAh, hướng tới người đọc sách cần hiệu năng cao.

Thiên Trang
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#máy đọc sách #Hanvon #Android 14 #chip Qualcomm #hiệu năng cao

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