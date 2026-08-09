Tai nghe từng gây sốt 3 năm trước, giờ còn đáng mua?

Thị trường tai nghe in-ear (IEM) những năm gần đây phát triển với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vài năm, hàng loạt mẫu tai nghe mới liên tục xuất hiện với cấu hình ngày càng "khủng", chất âm được tinh chỉnh theo xu hướng hiện đại và mức giá cạnh tranh hơn trước. Trong bối cảnh đó, nhiều sản phẩm từng được cộng đồng audiophile ca ngợi là "vua phân khúc" dần rơi vào quên lãng. Kiwi Ears Orchestra Lite là một ví dụ tiêu biểu. Ra mắt từ năm 2023, mẫu tai nghe này từng nhận vô số lời khen nhờ chất âm vượt xa tầm giá. Sau ba năm, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu Orchestra Lite còn đủ sức chinh phục người nghe hay đã bị thế hệ mới vượt mặt.

Ngay từ thời điểm ra mắt, Orchestra Lite đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thương hiệu Kiwi Ears trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng Chi-Fi. So với phiên bản Orchestra cao cấp có giá trên 10 triệu đồng, Orchestra Lite mang nhiều công nghệ xuống mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn giữ được chất lượng hoàn thiện đáng chú ý. Tai nghe sở hữu vỏ resin trong suốt, thiết kế nhỏ gọn cùng mặt ngoài tạo điểm nhấn bằng các đường vân mềm mại. Bên trong là hệ thống 8 driver Balanced Armature, chia thành hai driver dải trầm, bốn driver dải trung và hai driver dải cao. Cách bố trí này từng là điểm nổi bật khi phần lớn đối thủ lúc bấy giờ vẫn sử dụng cấu hình hybrid kết hợp nhiều loại driver khác nhau. Bộ phụ kiện đi kèm cũng khá đầy đủ với nhiều bộ eartips, túi đựng và dây cáp bện chất lượng, dù chỉ hỗ trợ đầu cắm 3.5 mm truyền thống thay vì thiết kế đổi đầu kết nối như nhiều sản phẩm đời mới.

Kiwi Ears Orchestra Lite từng được cộng đồng audiophile đánh giá là một trong những tai nghe có chất lượng vượt tầm giá khi ra mắt.

Điểm khiến Orchestra Lite ghi dấu ấn không nằm ở cấu hình mà ở cách tinh chỉnh âm thanh. Trong khi phần lớn tai nghe hiện nay theo đuổi chất âm U-shape hoặc V-shape với dải bass và treble được nhấn mạnh để tạo cảm giác sôi động, Orchestra Lite lại chọn hướng đi gần như ngược lại. Dải trầm được kiểm soát chặt chẽ, có độ dày vừa phải và tốc độ đáp ứng nhanh, phù hợp với các bản pop, acoustic hay jazz hơn là EDM hoặc hip-hop. Thế mạnh lớn nhất của tai nghe nằm ở dải trung. Giọng hát được đưa lên phía trước, giàu chi tiết nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và tự nhiên. Đây là kiểu trình diễn đặc biệt phù hợp với những người yêu thích vocal, thường xuyên nghe các ca sĩ như Adele, Hozier hay những bản nhạc thiên về cảm xúc. Trong khi đó, dải cao được tinh chỉnh theo hướng an toàn, đủ sáng để tái hiện nhạc cụ nhưng không quá sắc hay chói gắt, nhờ vậy mang lại trải nghiệm nghe lâu vẫn dễ chịu.

Tuy nhiên, khoảng cách ba năm cũng khiến Orchestra Lite bộc lộ một số hạn chế nếu đặt cạnh các mẫu IEM mới. Việc chỉ sử dụng driver Balanced Armature đồng nghĩa tai nghe không có lỗ thoát hơi như nhiều mẫu hybrid hiện nay, tạo cảm giác bịt kín tai khi đeo lâu đối với một số người dùng. Chất âm trung tính, thiên vocal cũng không còn là xu hướng phổ biến khi phần đông người nghe hiện nay ưu tiên những mẫu tai nghe có bass mạnh, âm trường rộng và độ tương phản cao. Ngoài ra, việc thiếu cáp thay đầu kết nối hay các tính năng hiện đại khiến Orchestra Lite kém linh hoạt hơn so với nhiều đối thủ mới trong cùng phân khúc.

Sau ba năm, Orchestra Lite vẫn giữ được chất âm đặc trưng, nhưng không còn là lựa chọn phù hợp với mọi xu hướng nghe nhạc hiện đại. (Ảnh: Genk)

Dù vậy, giá trị của Orchestra Lite vẫn chưa hề mất đi. Nếu yêu thích những bản nhạc nhẹ, acoustic, jazz, ballad hoặc ưu tiên giọng hát tự nhiên thay vì âm bass mạnh mẽ, đây vẫn là một trong những mẫu tai nghe đáng cân nhắc. Sản phẩm chứng minh rằng chất âm được tinh chỉnh tốt có thể giữ nguyên sức hút dù thị trường liên tục thay đổi. Ngược lại, những người thường xuyên nghe EDM, hip-hop hay các bản pop tiết tấu nhanh có thể sẽ cảm thấy Orchestra Lite thiếu đi sự bùng nổ mà các mẫu IEM đời mới mang lại. Sau ba năm, "huyền thoại" của Kiwi Ears không còn là lựa chọn toàn diện nhất trên thị trường, nhưng vẫn là minh chứng cho việc một sản phẩm được tinh chỉnh đúng hướng có thể giữ giá trị lâu dài. Với những audiophile yêu thích sự mượt mà, cân bằng và giàu cảm xúc, Orchestra Lite vẫn xứng đáng có một vị trí trong danh sách tai nghe đáng nghe ở phân khúc tầm trung.