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Xã hội

Vợ chồng ở Gia Lai tử vong do ngạt khói nghi đốt thực bì trên rẫy

Ngày 22/6, UBND xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến vợ chồng tử vong trong quá trình đốt thực bì trên rẫy.

Hà Ngọc Chính

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 21/6, ông Nguyễn Ngọc Tồn (trú xã Cửu An) khi đi kiểm tra rẫy tại thôn An Thạch đã phát hiện vợ chồng ông Huỳnh Thanh H. và bà Nguyễn Thị D. (cùng 53 tuổi), trú thôn An Điền Bắc, xã Cửu An đã tử vong.

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Hình ảnh người dân đốt thực bì. Ảnh minh hoạ

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, người dân nơi đây nhìn thấy vợ chồng cùng nhau đốt thực bì trên rẫy của gia đình. Ngay khi phát hiện 2 nạn nhân tử vong, người dân đã nhanh chóng báo cho đơn vị chức năng.

Công an xã Cửu An phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và người thân các nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Báo cáo của Công an xã Cửu An xác nhận, hai nạn nhân có thể bị ngạt khói trong quá trình đốt thực bì dẫn đến tử vong. Cũng theo báo cáo, gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể về nhà lo hậu sự.

Mời bạn đọc xem video: Đốt râỹ " lợi bất cập hại". Nguồn VTV1
tin sản xuất
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