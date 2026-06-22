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Xã hội

Hé lộ nguyên nhân vụ bà bán rau bị xịt nước chảy máu mắt ở Phú Thọ

Mâu thuẫn từ việc tranh chấp chỗ ngồi bán hàng tại khu vực chợ khiến phụ nữ bán rau bị chủ quán hải sản dùng vòi cao áp xịt thẳng vào mặt gây trọng thương.

Nguyễn Hinh

Chiều 22/6, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ cho biết, người phụ nữ bị xịt nước chảy máu mắt trong vụ xô xát sáng cùng ngày đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ xô xát xảy ra khoảng 7h30 cùng ngày, tại khu vực Quán Hải Sản Phương Thúy, chợ Đồng Xuân - Xuân Hòa.

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Hình ảnh thời điểm xảy ra xô xát và vết thương trên mắt bà Q sau đó.

Vào thời điểm trên, bà NTQ, SN 1963, ngụ Hà Nội, bán rau trước Hiệu thuốc Long Châu đối diện Quán Hải Sản Phương Thuý và xảy ra mâu thuẫn với hai mẹ con chị NTT, SN 1983 và mẹ đẻ của chị này là NTT, SN 1959, chủ Quán Hải sản Phương Thúy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp chỗ ngồi bán hàng.

Hậu quả, bà Q bị thương ở 2 mắt, xưng phù nề và rỉ máu mắt bên trái, tay phải bị thương do bị hai mẹ con chị T dùng vòi cao áp xịt nước gây thương tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Xuân Hoà đã chỉ đạo Công an phường có mặt tại hiện trường, làm việc với các bên và đưa bà Q đi Viện Mắt Trung Ương cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, anh Long, con trai bà Q cho biết, mẹ anh bị thương do áp lực nước xịt vào mắt và phải khâu mí mắt.

Hiện đang chờ kết quả chụp chiếu, kiểm tra sâu tại Bệnh viện Mắt Trung ương để đánh giá toàn diện việc ảnh hưởng đến việc quan sát, nhìn nhận sau này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ.

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