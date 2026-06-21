Va chạm 6 ô tô liên hoàn gây tắc đường trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến nhiều phương tiện hư hỏng, dính chặt vào nhau, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Chiều 21/6, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 ô tô đã xảy ra trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 6 ô tô. Ảnh: A.X.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, tại Km93+900 đoạn qua xã Xuân Quế, TP Đồng Nai trên cao tốc, hướng Bắc - Nam đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô.

Cú tông mạnh khiến nhiều xe bị hư hỏng phần đầu và đuôi, một số phương tiện bị biến dạng, nằm chắn ngang làn đường sát dải phân cách.

Một xe bị móp phần đuôi sau vụ va chạm liên hoàn. Ảnh: A.X

Tại hiện trường, các phương tiện dính chặt vào nhau, phần đầu xe này đâm vào đuôi xe kia tạo thành chuỗi va chạm kéo dài. Nhiều mảnh vỡ như nhựa, kim loại văng khắp mặt đường, một số xe bị bung cản, nắp capo móp méo.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời hỗ trợ đưa các phương tiện bị nạn vào làn khẩn cấp.

Giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Ảnh: H.A.

Do vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm cuối tuần, lượng xe đông nên giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài nhiều km theo hướng từ Lâm Đồng đi Đồng Nai. Đến khoảng 16h cùng ngày, hiện trường cơ bản được xử lý, giao thông dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.