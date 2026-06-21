Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ nữ sinh tử vong dưới giếng

Nghi phạm P.B.N. dùng mũ bảo hiểm đánh nữ sinh rồi thả xuống giếng, sau đó cầm cố xe điện của nạn nhân. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 21/6, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm có liên quan đến vụ nữ sinh trên địa bàn xã tử vong dưới giếng nước.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của bà N.T.T.H. (sinh năm 1985, trú thôn 4, xã Pơng Drang) trình báo việc con gái là cháu M.K.H. (sinh năm 2014) điều khiển xe điện đi học nhưng không trở về nhà.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang đã khẩn trương huy động lực lượng và trích xuất hệ thống camera để tìm kiếm.

Qua dữ liệu trích xuất camera, công an phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20/6, cháu H. có ngồi trên xe điện với một thanh niên.

Qua xác minh, đối tượng nghi vấn là P.B.N. (sinh năm 2006, trú thôn 9, xã Pơng Drang). N. sau đó được công an mời đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đối tượng N. không thừa nhận hành vi phạm tội.

Cùng thời điểm, Công an xã Pơng Drang đã phát hiện thi thể của cháu H. dưới giếng trong rẫy cà phê của gia đình P.B.N.

Sau đó, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi tấn công cháu H., đối tượng N. cho rằng, cháu H. có nợ tiền nhưng không trả nên đã hẹn gặp, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cháu bé.

Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, N. đã đưa nạn nhân thả xuống giếng. Gây án xong, N. lấy xe điện của H. mang cầm cố được 8 triệu đồng.

Đồng thời, không lan truyền các tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như tâm lý của các gia đình liên quan./.

Theo Tuấn Anh/ (TTXVN/Vietnam+)
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/dak-lak-bat-giu-nghi-pham-lien-quan-den-vu-nu-sinh-tu-vong-duoi-gieng-post1119675.vnp
#Đắk Lắk #nữ sinh #vụ án #nghi phạm #tử vong #công an

Bài liên quan

Xã hội

Huy động lực lượng băng rừng vây bắt đối tượng nghi nổ súng giết người

Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng cùng chó nghiệp vụ vây bắt nghi phạm nổ súng giết người đang lẩn trốn trong rừng, đoạn giáp ranh tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, tối 14/6, Công an nhận được tin báo về 1 vụ án mạng xảy ra trong rừng thuộc lô 17, khoảnh 5, tiểu khu 1288 thuộc địa phận xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai), giáp ranh với xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân được xác định là anh T.A.S. (SN 1988, trú tại xã Ea Hiao).

Trước đó, anh S. có ngồi nhậu cùng anh T. và H. (đều trú tại tỉnh Đắk Lắk) ở trong chòi rẫy trong khu vực rừng thuộc địa điểm trên. Khi anh T. vừa trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại chỗ cũ, anh T. phát hiện anh S. đã tử vong với 1 vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Đối tượng H. ngồi nhậu cùng anh S. cũng đã bỏ trốn.

Xem chi tiết

Xã hội

Hai người nước ngoài nổ súng giết người ở TPHCM sẽ bị xử lý thế nào?

Hai nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ nổ súng ở TP HCM khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Cơ quan CSĐT TP HCM đã tạm giữ khẩn cấp 2 nghi phạm Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch: Samoan; đối tượng sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch Samoan; đồng phạm) để điều tra về tội giết người.

Hai nghi phạm Vaa Vaa và Tafia Steve liên quan vụ nổ súng xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee’f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM) tối ngày 21/5 khiến một người nước ngoài là Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001; quốc tịch Úc) tử vong tại chỗ và nạn nhân Sauni Sam (SN 1999; quốc tịch Úc) bị thương nặng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bị khiêu khích đánh nhau, nam thanh niên dùng dao giết người

Do bị thách thức đánh nhau, Nguyễn Hoàng Việt (An Giang) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Việt (SN: 2000, trú tại ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (SN: 1990, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Một ngày làm nghề...

Một ngày làm nghề...

Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ của Báo Tri thức và Cuộc sống vận hành liên tục, kết hợp công nghệ AI và truyền thống để đưa tin nhanh chóng và chính xác.

Buộc phải... học lại nghề

Buộc phải... học lại nghề

Từ bất an sau quyết định điều chuyển công tác đến hành trình buộc phải thích nghi… và tôi dầnđam mê công việc mới, nỗ lực mỗi ngày để chinh phục “tri thức”.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Buộc phải... học lại nghề

Buộc phải... học lại nghề

Từ bất an sau quyết định điều chuyển công tác đến hành trình buộc phải thích nghi… và tôi dầnđam mê công việc mới, nỗ lực mỗi ngày để chinh phục “tri thức”.

Một ngày làm nghề...

Một ngày làm nghề...

Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ của Báo Tri thức và Cuộc sống vận hành liên tục, kết hợp công nghệ AI và truyền thống để đưa tin nhanh chóng và chính xác.