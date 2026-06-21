Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ nữ sinh tử vong dưới giếng

Nghi phạm P.B.N. dùng mũ bảo hiểm đánh nữ sinh rồi thả xuống giếng, sau đó cầm cố xe điện của nạn nhân. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 21/6, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm có liên quan đến vụ nữ sinh trên địa bàn xã tử vong dưới giếng nước.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của bà N.T.T.H. (sinh năm 1985, trú thôn 4, xã Pơng Drang) trình báo việc con gái là cháu M.K.H. (sinh năm 2014) điều khiển xe điện đi học nhưng không trở về nhà.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang đã khẩn trương huy động lực lượng và trích xuất hệ thống camera để tìm kiếm.

Qua dữ liệu trích xuất camera, công an phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20/6, cháu H. có ngồi trên xe điện với một thanh niên.

Qua xác minh, đối tượng nghi vấn là P.B.N. (sinh năm 2006, trú thôn 9, xã Pơng Drang). N. sau đó được công an mời đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đối tượng N. không thừa nhận hành vi phạm tội.

Cùng thời điểm, Công an xã Pơng Drang đã phát hiện thi thể của cháu H. dưới giếng trong rẫy cà phê của gia đình P.B.N.

Sau đó, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi tấn công cháu H., đối tượng N. cho rằng, cháu H. có nợ tiền nhưng không trả nên đã hẹn gặp, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cháu bé.

Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, N. đã đưa nạn nhân thả xuống giếng. Gây án xong, N. lấy xe điện của H. mang cầm cố được 8 triệu đồng.

Đồng thời, không lan truyền các tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như tâm lý của các gia đình liên quan./.