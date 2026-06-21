Xe đầu kéo chở hơn 100 xe máy bốc cháy dữ dội trên cầu Bến Thủy 2

Xe đầu kéo chở hơn 100 xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cầu Bến Thủy 2 (Nghệ An), thiêu rụi toàn bộ số xe máy trên phương tiện.

Chiều 21/6, một xe đầu kéo chở số lượng lớn xe máy bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cầu Bến Thủy 2, đoạn qua địa bàn xã Lam Thành (Nghệ An), khiến hơn 100 xe máy bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H-110.xx di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực giữa cầu Bến Thủy 2, phương tiện bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi xe.

Hiện trường vụ cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực chở hàng phía sau. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách xa, khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt.

Phát hiện sự việc, tài xế kịp thời thoát khỏi phương tiện an toàn. Cùng với người dân xung quanh, tài xế đã nỗ lực sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng không thành công do lửa bùng phát quá nhanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, đồng thời phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hơn 100 xe máy bị thiêu rụi.

Lãnh đạo UBND xã Lam Thành cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thống kê sơ bộ cho thấy hơn 100 xe máy các loại được vận chuyển trên xe đầu kéo đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.