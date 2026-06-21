Triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài chuẩn bị lừa đảo xuyên quốc gia

Công an TPHCM phát hiện nhiều ổ nhóm người Trung Quốc chuẩn bị thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn.

Từ nhiều cuộc kiểm tra đồng loạt tại các cơ sở lưu trú, Công an TPHCM đã bóc gỡ hàng loạt đường dây tổ chức cho người nước ngoài cư trú trái phép, phát hiện nhiều ổ nhóm người Trung Quốc chuẩn bị thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn.

Ngày 21/6, Công an TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật, đồng thời triệt phá nhiều ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng nước ngoài cư trú trái phép.

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú trên địa bàn, công an phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép, đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, ngày 18/5, lực lượng chức năng kiểm tra Nhà nghỉ Bảo Ly và phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không được khai báo theo quy định. Tại đây, công an thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Hàng trăm thiết bị điện thoại bị thu giữ.

Điều tra cho thấy các đối tượng người Trung Quốc gồm Dai Fei (Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong đã thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống mạng, tập kết người và phương tiện nhằm xây dựng trung tâm lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào công dân Trung Quốc. Công an thu giữ nhiều kịch bản lừa đảo liên quan đến thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán và các hình thức lừa đảo trực tuyến khác.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Quách Thị Huế, chủ một số cơ sở lưu trú, đã cho người nước ngoài lưu trú mà không kiểm tra giấy tờ, không khai báo tạm trú, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tiếp đó, ngày 8/6, Công an TPHCM phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia, lưu trú tại khách sạn Emerald Gold. Nhóm này đã tập kết máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử để chuẩn bị cho hoạt động lừa đảo trên mạng.

Các đối tượng cùng tang vật thu được nghi phục vụ cho việc lừa đảo trực tuyến.

Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú, tiếp nhận và bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Các đối tượng không thực hiện kiểm tra giấy tờ tùy thân, không đăng ký và khai báo lưu trú theo quy định.

Theo Công an TPHCM, toàn bộ hệ thống nhân sự, thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lừa đảo đã cơ bản được hoàn thiện. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phá rã đường dây trước khi các đối tượng đưa hệ thống vào vận hành.

Ngày 14 và 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Gần đây nhất, ngày 17/6, qua kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, công an phát hiện 42 công dân Trung Quốc lưu trú trái quy định. Tang vật thu giữ gồm 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng và dữ liệu điện tử nghi phục vụ hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng nước ngoài tại cơ quan công an.

Điều tra ban đầu cho thấy sau khi Campuchia tăng cường trấn áp các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, nhiều đối tượng đã dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam. Nhóm này thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, tổ chức ăn ở tập trung và hoạt động theo mô hình khép kín nhằm thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào công dân Trung Quốc.

Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi về cùng tội danh "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo Công an TPHCM, trong đợt cao điểm, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong số này có 9 bị can là người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can làm nhiệm vụ môi giới, trung gian thuê địa điểm.

Các đối tượng bị công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ, đăng ký và khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý hình sự, với mức hình phạt lên đến 15 năm tù.

Lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, kiên quyết ngăn chặn các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo xuyên quốc gia, ma túy, cờ bạc và mua bán người, góp phần giữ vững an ninh trật tự và môi trường đầu tư an toàn cho TPHCM.