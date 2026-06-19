[INFOGRAPHIC] Bật mí thú vị về đồng hồ hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Các chuyên gia ở Trung Quốc và châu Âu đã phát triển đồng hồ hạt nhân sử dụng thorium-229 có thể đo thời gian chính xác hơn đồng hồ nguyên tử.
Honda Việt Nam (HVN) cho biết, những mẫu ôtô được phân phối từ năm 2006 và xe máy được bán ra từ năm 1997 của hãng đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10.
Giữa vùng nông thôn nước Anh có một cây cầu bằng sắt đã mở ra kỷ nguyên mới cho nền văn minh công nghiệp thế giới.
Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện bằng chứng về một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" hiện về từ vũ trụ 12 tỷ năm trước.
Hai cá thể cá sấu nước mặn nặng khoảng 1 - 1,3 tấn đã được đội săn tại Malaysia gồm 11 người tiến hành vây bắt và tiêu diệt.
Ngôi sao nguyên thủy nhất trong vũ trụ đã được phát hiện, với hàm lượng kim loại đạt mức thấp kỷ lục.
Đến nay, danh tính thi hài "đôi giày xanh" nằm trên đỉnh Everest từ năm 1966 vẫn chưa được xác định. Một số người cho rằng đó là thi hài của Tsewang Paljor.
Các chuyên gia ở Australia phát hiện loài cá mập mới có khả năng sử dụng các vây như những chiếc chân để "đi bộ" trên đáy biển ở vùng biển nông của vịnh Milne.
Cây sồi cổ thụ 1.200 tuổi ở Anh, gắn liền với truyền thuyết về tên trộm Robin Hood, đã chết sau khi không ra lá trong suốt mùa xuân năm nay.
Bốn vật thể băng giá bí ẩn được phát hiện ở Nam Cực từng gây chấn động giới khoa học toàn cầu.
Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu hãy làm việc quan trọng trước tiên và có cuộc sống đầy đủ vật chất.
Giữa vùng sa mạc khô cằn của bán đảo Ả Rập tồn tại một nơi lưu giữ câu chuyện lịch sử hàng trăm nghìn năm của loài người.
Giữa thời loạn lạc khi nhà Ngô suy vong, Phạm Bạch Hổ là một nhân vật đặc biệt: từ công thần khai quốc trở thành người đứng đầu sứ quân hùng mạnh bậc nhất nước.
Đảo Poveglia ở Italy còn được biết đến với biệt danh "đảo của những hồn ma". Trên đảo chôn cất hơn 160.000 người chết vì bệnh dịch hạch.
Ẩn mình giữa lớp lá mục dày đặc của những cánh rừng núi Việt Nam, có một loài lưỡng cư trông như bước ra từ phim giả tưởng.
Giữa những khu rừng ẩm ướt của Nam Thái Bình Dương, có một loài dương xỉ khổng lồ trông như bước ra từ thời đại khủng long.
Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.
Các nhà khoa học đã xác định được hàng trăm gene liên quan nốt ruồi và ung thư hắc tố da trong nghiên cứu di truyền lớn nhất thế giới về "nốt ruồi".
Kính viễn vọng James Webb đã phát hiện hành tinh WASP-121b có vận tốc gió đạt 18.000 km/giờ vào ban ngày và tới ban đêm có những cơn mưa hồng ngọc, lam ngọc.
Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 16/6 để trở về Trái đất. Dragon mang theo nhiều mẫu vật và thiết bị khoa học.
Các chuyên gia cho biết đã phát hiện hơn 500 trận động đất chưa từng được ghi nhận dưới lớp băng Đông Nam cực nhờ trí tuệ nhân tạo.