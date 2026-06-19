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[INFOGRAPHIC] Bật mí thú vị về đồng hồ hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Kho tri thức

[INFOGRAPHIC] Bật mí thú vị về đồng hồ hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Các chuyên gia ở Trung Quốc và châu Âu đã phát triển đồng hồ hạt nhân sử dụng thorium-229 có thể đo thời gian chính xác hơn đồng hồ nguyên tử.

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#Đồng hồ hạt nhân đầu tiên #đồng hồ hạt nhân #thorium-229 #đồng hồ

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