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Kho tri thức

Khám phá xe tự hành thế hệ tiếp theo trên Mặt Trăng của NASA

NASA đã lựa chọn xe tự hành thế hệ tiếp theo trên Mặt Trăng, "Pegasus," để mở đường cho việc xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng.

Thiên Đăng - (Theo Kexue)

Theo một báo cáo của New Atlas, NASA đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng một căn cứ thường trực ở cực nam của Mặt Trăng. Căn cứ Mặt Trăng tương lai mà NASA hình dung sẽ trải rộng trên một diện tích khổng lồ nhất định. Và phía NASA, họ đã chọn xe tự hành Mặt Trăng thế hệ tiếp theo "Pegasus", nó sẽ cùng các phi hành gia Artemis đầu tiên du hành lên Mặt Trăng trong tương lai.

Theo các báo cáo, "Pegasus" được phát triển bởi công ty hàng không vũ trụ Mỹ Lunar Outpost và phương tiện này có ba chế độ: tự lái, phi hành gia điều khiển và điều khiển từ xa từ Trái đất. AJ Gemer, đồng sáng lập công ty, cho biết: "Pegasus sẽ kéo dài thời gian con người ở trên bề mặt Mặt trăng theo cách chưa từng có, điều không thể thực hiện được trong kỷ nguyên Apollo trước đây”.

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NASA đã lựa chọn xe tự hành thế hệ tiếp theo trên Mặt Trăng, "Pegasus," để mở đường cho việc xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng. Ảnh: @NASA.

Hiện tại, NASA đang đặc biệt chú ý đến cực nam của Mặt Trăng vì khu vực này luôn chìm trong bóng tối, chứa những miệng hố khổng lồ và có trữ lượng băng nước dồi dào. Nếu con người có thể khai thác đúng cách các nguồn tài nguyên này, các căn cứ trên Mặt Trăng trong tương lai có thể sử dụng băng nước để sản xuất nước uống, tạo ra oxy và nhiên liệu tên lửa.

Tuy nhiên, môi trường trên bề mặt cực nam của Mặt Trăng vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ bên trong các miệng hố va chạm có thể giảm xuống thấp tới -246 độ C, trong khi bề mặt được Mặt Trời chiếu sáng có thể đạt tới 121 độ C, chênh lệch nhiệt độ gần 367 độ, biến nơi đây trở thành một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trong hệ Mặt Trời.

Để đối phó với những môi trường khắc nghiệt như vậy, Pegasus được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tự động, và nó cũng sẽ tự động hoạt động trong một số tình huống nhất định.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#xe tự hành #Mặt Trăng #NASA #phương tiện #hành tinh #vũ trụ

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