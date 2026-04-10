Người phụ nữ ở Cần Thơ bị ngạt khói tử vong khi đốt rơm rạ ngoài đồng

Trong lúc đốt rơm ngoài đồng, một người phụ nữ ở Cần Thơ không may bị ngạt khói, tử vong giữa đám cháy.

Ngày 10/4, Công an TP. Cần Thơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc đốt đồng.

Nông dân có thói quen đốt rơm rạ sau thu hoạch trên cánh đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/4, bà T.K. (SN 1964, ngụ phường Vị Thanh) cùng chồng ra khu ruộng phía sau nhà để đốt rơm sau thu hoạch, chuẩn bị đất cho vụ mới.

Trong lúc lửa bùng lên dữ dội, bà K. nói chồng lên phía đầu gió để kiểm tra, tránh cháy lan sang ruộng lúa của người khác, còn mình ở lại xử lý phía dưới.

Tuy nhiên, do khói rơm che khuất tầm nhìn, người chồng không phát hiện bà K. vẫn đang ở trong khu vực cháy. Khi rơm cháy hết, không thấy bà K. về, gia đình vội quay lại tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện bà đã tử vong giữa ruộng, thi thể bị lửa hun cháy xém.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do nạn nhân bị ngạt khói, dẫn đến bất tỉnh và tử vong giữa đám cháy.