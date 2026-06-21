Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thời tiết hôm nay 21/6: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 38 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 21/6, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, nhiều nơi  nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Theo VOV.VN

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/6, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp với tình trạng nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực. Bắc Bộ duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

nang-nong.png
Ngày 21/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ có nơi vượt 38 độ C (Ảnh minh họa).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 22/6 có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 20, ngày 21/6

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du, đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

#Nắng nóng #thời tiết ngày 21/6

Bài liên quan

Xã hội

Tòa soạn số kiến tạo thông tin, lan tỏa tri thức

Chuyển đổi số giúp báo chí xây dựng hệ sinh thái tri thức số, nâng cao hiệu quả, nhưng đòi hỏi thay đổi tư duy và kỹ năng của đội ngũ.

Phía sau những quyết định đổi mới phương thức hoạt động báo chí của một tòa soạn là yêu cầu thích ứng với công nghệ mới, tư duy mới về làm nghề trước sự dịch chuyển mạnh mẽ của môi trường báo chí và truyền thông số.

“Cán bộ lãnh đạo quản lý buộc phải thay đổi không chỉ ở năng lực chuyên môn báo chí, mà còn ở tư duy quản trị hiện địa, khả năng hoạch định chiến lược, quản trị dữ liệu, quản trị công nghệ và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số trong cơ quan báo chí. Đội ngũ biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và người làm báo nói chung phải có khả năng tác nghiệp đa nền tảng, làm chủ dữ liệu, hình ảnh, video, âm thanh và các công cụ AI để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng”, nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống chia sẻ.

Xem chi tiết

Xã hội

Báo chí “Xanh”... trong kỷ nguyên chuyển đổi Xanh

Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường, mà trở thành động lực tái cấu trúc mọi ngành nghề, trong đó có báo chí.

Báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, còn giữ vai trò dẫn dắt nhận thức, lan tỏa tri thức và thúc đẩy hành động vì phát triển bền vững. Từ chuyển đổi số trong tòa soạn đến sản xuất nội dung xanh, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao trách nhiệm xã hội, báo chí xanh đang từng bước khẳng định vị thế là lực lượng đồng hành cùng quốc gia trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh và Net Zero trong kỷ nguyên mới.

"Ngọn hải đăng" kiến tạo nhận thức xanh

Xem chi tiết

Xã hội

Buộc phải... học lại nghề

Từ bất an sau quyết định điều chuyển công tác đến hành trình buộc phải thích nghi… và tôi dầnđam mê công việc mới, nỗ lực mỗi ngày để chinh phục “tri thức”.

“Ngày nhận quyết định điều động từ Phòng Đời sống - Giải trí sang giữ vị trí Phó Trưởng phòng Xã hội - Bạn đọc, tôi cầm tờ giấy khổ A3 trên tay, mà cảm giác như vừa nhận một bản án hơn là một quyết định công tác”, Nguyễn Anh Sơn tâm sự.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường… chỉ tôi là bất thường

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới