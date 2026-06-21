Thời tiết hôm nay 21/6: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 38 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 21/6, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, nhiều nơi nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/6, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp với tình trạng nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực. Bắc Bộ duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 21/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ có nơi vượt 38 độ C (Ảnh minh họa).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 22/6 có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 20, ngày 21/6

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du, đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.