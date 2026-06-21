Bắt khẩn cấp đối tượng giết bé gái 12 tuổi rồi ném xuống giếng

Đối tượng P.B.N. dùng mũ bảo hiểm đánh bé gái 12 tuổi, rồi thả xuống giếng và lấy xe điện cầm cố 8 triệu đồng, đang bị điều tra.

Ngày 21/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Pơng Drang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h tối 20/6, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của bà H. (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Pơng Drang) trình báo việc con gái là cháu M.K.H. (SN 2013) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà.

Đối tượng P.B.N. dùng xe máy điện chở nạn nhân đi được camera an ninh ghi lại.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang đã khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm và trích xuất camera để lần theo dấu vết của cháu gái.

Qua dữ liệu trích xuất camera, lực lượng Công an phát hiện trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h ngày 20/6, cháu M.K.H. có ngồi trên xe máy điện với một thanh niên.

Qua xác minh, đối tượng nghi vấn dùng xe máy điện chở cháu M.K.H. là P.B.N. (SN 2006, trú tại thôn 9, xã Pơng Drang).

Ngay sau đó, P.B.N. được Công an mời đến trụ sở làm việc. Bước đầu, P.B.N. quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Cùng thời điểm, Công an xã Pơng Drang đã phát hiện thi thể của cháu M.K.H. dưới giếng trong rẫy cà phê của gia đình P.B.N..

Biết không thể chối tội, P.B.N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cháu M.K.H...

Đối tượng P.B.N. cho rằng, cháu M.K.H. có nợ tiền nhưng không trả nên đã hẹn gặp, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cháu bé. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, P.B.N. đã bế nạn nhân thả xuống giếng.

Gây án xong, P.B.N. lấy xe máy điện của cháu M.K.H. mang cầm cố được 8 triệu đồng.