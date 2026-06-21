Gần một năm sau sạt lở, đường lên đỉnh Bạch Mã vẫn bị chia cắt

Sau gần một năm, tuyến đường duy nhất lên đỉnh Bạch Mã vẫn chưa được khắc phục, gây khó khăn cho du lịch và công tác quản lý rừng.

Ngày 21/6, thông tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, gần một năm sau sạt lở, tuyến đường độc đạo dẫn lên đỉnh ngọn núi nổi tiếng này vẫn bị

Trước đó, trận mưa lũ lớn cuối tháng 10/2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng của Vườn Quốc gia Bạch Mã. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở tại Km12 trên tuyến đường duy nhất nối Quốc lộ 1 với khu vực đỉnh Bạch Mã.

Điểm sạt lở tại Km 12 đường lên đỉnh Bạch Mã sau gần 1 năm vẫn chưa được khắc phục.

Tại hiện trường, taluy âm bị phá hủy hoàn toàn, một phần sườn núi sụt xuống vực sâu, nền đường bị cuốn trôi khiến tuyến giao thông bị đứt gãy. Sau gần một năm, khu vực này vẫn chưa được khôi phục, tiếp tục tuyến du lịch lên đỉnh Bạch Mã.

Không chỉ ảnh hưởng hoạt động du lịch, sự cố còn gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Lực lượng kiểm lâm phải mở lối đi tạm xuyên rừng để phục vụ tuần tra, phòng cháy chữa cháy và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Đoạn đường bị chia cắt này nằm trên địa hình dốc lớn, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao quanh năm, nên tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Theo Vườn Quốc gia Bạch Mã, đơn vị đã thuê chuyên gia và các đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng, đánh giá địa chất, tham vấn nhiều phương án nhằm xây dựng hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa.

Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều trở ngại do khu vực sạt lở nằm trên địa hình dốc lớn, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao quanh năm và luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt sau các đợt mưa lớn. Các phương án kỹ thuật phải được nghiên cứu thận trọng để bảo đảm an toàn lâu dài.

Đề xuất lắp hệ thống zipline tải trọng trung bình để vận chuyển người và hàng hóa nhẹ trong thời gian chờ sửa chữa tuyến đường.

Ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị đã đề xuất lắp đặt hệ thống zipline tải trọng trung bình để vận chuyển người và hàng hóa nhẹ trong thời gian chờ tuyến đường. Hệ thống dự kiến sử dụng 3 cáp chính chịu lực, 6 ròng rọc dẫn hướng và có thể vận chuyển tối đa 5 người mỗi lượt.

Vườn Quốc gia Bạch Mã hiện tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, đề xuất nguồn vốn và chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án khắc phục.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở ở Bạch Mã.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu giải pháp xử lý, đồng thời đánh giá kỹ các yếu tố địa chất, nguy cơ sạt trượt và điều kiện thi công trước khi triển khai dự án.

Theo kế hoạch, nội dung khắc phục trên tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030.