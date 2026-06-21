Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gần một năm sau sạt lở, đường lên đỉnh Bạch Mã vẫn bị chia cắt

Sau gần một năm, tuyến đường duy nhất lên đỉnh Bạch Mã vẫn chưa được khắc phục, gây khó khăn cho du lịch và công tác quản lý rừng.

Ngày 21/6, thông tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, gần một năm sau sạt lở, tuyến đường độc đạo dẫn lên đỉnh ngọn núi nổi tiếng này vẫn bị

Trước đó, trận mưa lũ lớn cuối tháng 10/2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng của Vườn Quốc gia Bạch Mã. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở tại Km12 trên tuyến đường duy nhất nối Quốc lộ 1 với khu vực đỉnh Bạch Mã.

Điểm sạt lở tại Km 12 đường lên đỉnh Bạch Mã sau gần 1 năm vẫn chưa được khắc phục.
Điểm sạt lở tại Km 12 đường lên đỉnh Bạch Mã sau gần 1 năm vẫn chưa được khắc phục.

Tại hiện trường, taluy âm bị phá hủy hoàn toàn, một phần sườn núi sụt xuống vực sâu, nền đường bị cuốn trôi khiến tuyến giao thông bị đứt gãy. Sau gần một năm, khu vực này vẫn chưa được khôi phục, tiếp tục tuyến du lịch lên đỉnh Bạch Mã.

Không chỉ ảnh hưởng hoạt động du lịch, sự cố còn gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Lực lượng kiểm lâm phải mở lối đi tạm xuyên rừng để phục vụ tuần tra, phòng cháy chữa cháy và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Đoạn đường bị chia cắt này nằm trên địa hình dốc lớn, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao quanh năm, nên tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.
Đoạn đường bị chia cắt này nằm trên địa hình dốc lớn, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao quanh năm, nên tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Theo Vườn Quốc gia Bạch Mã, đơn vị đã thuê chuyên gia và các đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng, đánh giá địa chất, tham vấn nhiều phương án nhằm xây dựng hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa.

Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều trở ngại do khu vực sạt lở nằm trên địa hình dốc lớn, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao quanh năm và luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt sau các đợt mưa lớn. Các phương án kỹ thuật phải được nghiên cứu thận trọng để bảo đảm an toàn lâu dài.

Đề xuất lắp hệ thống zipline tải trọng trung bình để vận chuyển người và hàng hóa nhẹ trong thời gian chờ sửa chữa tuyến đường.
Đề xuất lắp hệ thống zipline tải trọng trung bình để vận chuyển người và hàng hóa nhẹ trong thời gian chờ sửa chữa tuyến đường.

Ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị đã đề xuất lắp đặt hệ thống zipline tải trọng trung bình để vận chuyển người và hàng hóa nhẹ trong thời gian chờ tuyến đường. Hệ thống dự kiến sử dụng 3 cáp chính chịu lực, 6 ròng rọc dẫn hướng và có thể vận chuyển tối đa 5 người mỗi lượt.

Vườn Quốc gia Bạch Mã hiện tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, đề xuất nguồn vốn và chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án khắc phục.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở ở Bạch Mã.
Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở ở Bạch Mã.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu giải pháp xử lý, đồng thời đánh giá kỹ các yếu tố địa chất, nguy cơ sạt trượt và điều kiện thi công trước khi triển khai dự án.

Theo kế hoạch, nội dung khắc phục trên tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Theo Ngọc Văn/ Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/gan-mot-nam-sau-sat-lo-duong-len-dinh-bach-ma-van-bi-chia-cat-post1853191.tpo
#Bạch Mã #sạt lở #đường lên đỉnh #Huế #du lịch #cứu hộ

Bài liên quan

Xã hội

Phê duyệt 2.350 tỷ đồng nâng cấp QL24 nối Đông - Tây Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp hơn 48 km còn lại của tuyến Quốc lộ 24, nối hai vùng Đông - Tây của tỉnh.

Dự án dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32-Km 89+513, với tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 48,4km, tiêu chuẩn thiết kế đường cấp III và cấp IV miền núi.

Toàn bộ cầu trên tuyến rộng 9m, tải trọng thiết kế HL93. Cùng với đó là hệ thống nút giao, công trình thoát nước, ATGT, phòng hộ và đường lánh nạn tại các đoạn dốc nguy hiểm. Nền đường rộng 9m, bề rộng mặt đường và lề gia cố 8m, lề đất 1m; mặt đường kết cấu bê tông nhựa A1, bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm.

Xem chi tiết

Xã hội

Công điện hỏa tốc ứng phó thiên tai "kép"

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong quân đội ứng phó bão số 15, tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện nêu rõ, trong bối cảnh các khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đang chịu hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, nguy cơ "lũ chồng lũ, bão chồng lũ" là rất hiện hữu, đòi hỏi sự sẵn sàng cao độ để ứng phó thiên tai "kép".

Thực hiện Thông báo Kết luận số 646/TB-VPCP ngày 27/11 của Văn phòng Chính phủ về ứng phó cơn bão số 15 và tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Công điện số 35/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 27/11 của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, tiếp tục thực hiện các công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về ứng phó Bão số 15 và khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực Trung Bộ.

Xem chi tiết

Xã hội

Vùng ven biển Quảng Ngãi ngổn ngang sau triều cường do bão số 13

Gió lớn kèm theo triều cường gây tốc mái, hủy hoại nhiều hạ tầng các xã vùng ven biển Quảng Ngãi.

z7197953048226-99658c1b6219c36b5d73bae36d864f6f.jpg
Trong đêm 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi chịu nhiều thiệt hại do gió lớn kết hợp với triều cường. Ghi nhận tại hàng loạt các xã ven biển, nhiều nhà dân lẫn hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.
z7197953086116-2df04b41050d06885be50385dc3d2bee.jpg
Tại xã Tịnh Khê, tình trạng triều cường cùng sóng lớn giật sập tường rào, cổng ngỏ của hàng loạt hộ dân ở gần bờ. Các khối bê tông bị đẩy vào ngổn ngang khiến người dân bất lực.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Một ngày làm nghề...

Một ngày làm nghề...

Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ của Báo Tri thức và Cuộc sống vận hành liên tục, kết hợp công nghệ AI và truyền thống để đưa tin nhanh chóng và chính xác.

Buộc phải... học lại nghề

Buộc phải... học lại nghề

Từ bất an sau quyết định điều chuyển công tác đến hành trình buộc phải thích nghi… và tôi dầnđam mê công việc mới, nỗ lực mỗi ngày để chinh phục “tri thức”.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Buộc phải... học lại nghề

Buộc phải... học lại nghề

Từ bất an sau quyết định điều chuyển công tác đến hành trình buộc phải thích nghi… và tôi dầnđam mê công việc mới, nỗ lực mỗi ngày để chinh phục “tri thức”.

Một ngày làm nghề...

Một ngày làm nghề...

Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ của Báo Tri thức và Cuộc sống vận hành liên tục, kết hợp công nghệ AI và truyền thống để đưa tin nhanh chóng và chính xác.