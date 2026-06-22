Nhiều trường tư thục Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 sát Top đầu công lập

Nhiều trường tư thục ở Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 từ 22 - 25 điểm, cạnh tranh khốc liệt, trong đó Lương Thế Vinh, Marie Curie, Ngôi Sao Hoàng Mai dẫn đầu.

Hàng loạt trường THPT ngoài công lập tại Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đáng chú ý, nhiều trường có mức điểm xét tuyển cao, tiệm cận hoặc ngang bằng với các trường công lập tốp đầu của thành phố.

Cụ thể, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh vừa công bố mức điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là 25, điểm dự khuyết là 24. Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm môn Toán, môn Ngữ văn, môn Tiếng Anh và điểm ưu tiên nếu có.

Như vậy, đây là mức điểm chuẩn cao ngang ngửa các trường công lập có điểm chuẩn top đầu của Hà Nội.

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Trường Marie Curie điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027 là 24 (với cơ sở Mỹ Đình) và 22 điểm (với cơ sở Văn Phú và cơ sở Việt Hưng).

Đợt 1, thí sinh nhập học các ngày 23-24/6 (học sinh đủ hồ sơ có thể nhập học sớm hơn). Nếu còn chỉ tiêu, mức điểm chuẩn đợt 2 được trường xác định như sau: 22 điểm (cơ sở Mỹ Đình); 19 điểm (cơ sở Văn Phú và cơ sở Việt Hưng). Thí sinh nhập học các ngày 25-26/6.

Thí cần nộp: Bản sao giấy khai sinh (công chứng), học bạ THCS (bản chính), phiếu báo kết quả thi tuyển vào lớp 10 (bản chính do Sở GD-ĐT cấp), giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS, căn cước công dân (photo), chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL PBT hoặc TOEFL IBT (nếu có, để vào lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế), các giấy chứng nhận ưu tiên/khuyến khích (nếu có) và kinh phí hai tháng 8, 9/2026.

Trường Ngôi Sao Hoàng Mai thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026–2027 là 22 điểm. Cách thức tính điểm xét tuyển của nhà trường là điểm Toán + điểm Tiếng Anh + điểm Ngữ văn. Trong đó, trường đưa ra yêu cầu điểm Toán đạt từ 7 điểm trở lên. Đối với học sinh đăng ký vào hệ năng khiếu, điểm Tiếng Anh cần đạt từ 8 điểm trở lên.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa công bố điểm chuẩn 24 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2026-2027.

Những thí sinh đã trúng tuyển bằng phương thức xét điểm sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa; buổi sáng từ 7h đến 11h; buổi chiều từ 13h30 - 16h30 ngày 21/6.

Nhà trường lưu ý sau 16h30 ngày 21/6 (Chủ nhật), thí sinh trúng tuyển phương thức xét điểm không đến nộp hồ sơ nhập học trực tiếp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Trường THPT Ban Mai cũng vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, điểm chuẩn hệ Song ngữ nâng cao là 16; hệ Song ngữ tài năng có điểm chuẩn 21.

Kỳ thi lớp 10 THPT 2026 ở Hà Nội áp lực hơn thi Đại học. Ảnh Bình Nguyên

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường THPT ngoài công lập phải hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 27/6. Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 20.000 em so với năm trước. Trong gần 100 trường tư thục được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, hơn 50 trường sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh do thành phố tổ chức để xét tuyển bên cạnh phương thức xét học bạ.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hội đồng tuyển sinh của các trường tư thục xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Phương án tuyển sinh căn cứ vào một trong các tiêu chí gồm: Điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở (trong trường hợp học sinh lưu ban lớp nào thì sử dụng kết quả năm học lại của lớp đó); hoặc kết hợp cả điểm xét tuyển và kết quả rèn luyện, học tập. Trên cơ sở phương án đã xây dựng, các nhà trường lập kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ phương thức tuyển sinh, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồng thời công khai để học sinh, cha mẹ học sinh biết, lựa chọn. Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển theo hình thức trực tuyến và chỉ tiêu được giao, các trường thực hiện tuyển sinh bằng cách lấy học sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu trong thời gian quy định. Danh sách học sinh trúng tuyển và thời gian nộp hồ sơ nhập học phải được thông báo công khai. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, ngoài các phương thức nêu trên, các trường trung học phổ thông tư thục không được tổ chức thi tuyển hoặc áp dụng thêm bất kỳ hình thức tuyển sinh nào khác. Đối với học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông tư thục, thời hạn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 6/7/2026.