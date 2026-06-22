Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Theo đó, phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra chiều 23/6. Tại đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Nội dung phiên họp gồm nghe tờ trình của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, thảo luận, giải trình và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Nhà Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Tờ trình do Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu trình bày, báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình bày trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Chương trình Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định điều chỉnh ngày 19/6/2026. Hai nghị quyết dự kiến được thông qua trong phiên làm việc chiều 23/6 nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo đảm hoạt động của Quốc hội, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đánh giá và sử dụng đội ngũ công chức tại các cơ quan của Quốc hội.