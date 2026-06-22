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Quân sự - Thế giới

Phó Tổng thống Mỹ Vance hội đàm với quan chức Iran tại Thụy Sĩ

Truyền thông đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp các quan chức Iran tại một khu nghỉ dưỡng trên sườn núi ở Thụy Sĩ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 21/6 nói rằng Iran có cơ hội để "lật sang trang mới" khi hai bên bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm xây dựng thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

Truyền thông cho hay, Phó Tổng thống Vance có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, tại một khu nghỉ dưỡng trên sườn núi ở Thụy Sĩ, gần hồ Lucerne. Các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan và Qatar cũng có mặt để tham gia vào cuộc gặp trực tiếp này.

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Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: Nathan Howard/Pool/ AP.

“Câu hỏi đặt ra trước chúng ta bây giờ là chúng ta có thể cùng nhau đạt được bao nhiêu thành tựu nữa? Liệu chúng ta có thể bắt đầu một chương mới?”, ông Vance phát biểu ngắn gọn khi cuộc đàm phán, được gọi là “Hội nghị thượng đỉnh Hồ Lucerne”, bắt đầu.

“Liệu chúng ta có thể thay đổi vĩnh viễn mối quan hệ ở Trung Đông, hay chúng ta sẽ quay lại cách làm cũ, điều mà chúng ta không mong muốn, nhưng chắc chắn là điều hoàn toàn có thể xảy ra?”, Phó Tổng thống Mỹ nói tiếp.

Trong khi đó, trước cuộc gặp với ông Vance, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết trên hãng thông tấn nhà nước Iran rằng trọng tâm chính của cuộc đàm phán hôm 21/6 sẽ là cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Iran đang thận trọng tiếp cận các cuộc đàm phán do kinh nghiệm trước đây với các cuộc đàm phán của Mỹ về vấn đề hạt nhân, vốn đã hai lần bị gián đoạn trong năm qua bởi các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

"Việc thực thi bất kỳ văn kiện nào quan trọng hơn việc ký kết nó", ông Baghaei nói hôm 21/6.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung trước đó

Nguồn video: VTV
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