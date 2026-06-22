Những “giọt máu đông” trong lòng đất khiến nhiều người săn lùng ráo riết

Giữa thế giới khoáng vật đầy sắc màu, có một loại tinh thể đỏ rực từng được ví như những giọt máu đông của lòng đất.

Proustite là một khoáng vật sulfua chứa bạc và asen, có công thức hóa học Ag₃AsS₃. Nhờ màu đỏ thẫm đặc trưng cùng độ trong suốt hiếm có, nó từ lâu đã được các nhà khoáng vật học và giới sưu tầm ví von như những giọt máu đông lại trong lòng đất. Khi những tinh thể proustite hoàn hảo được đưa ra ánh sáng, chúng có thể phát ra sắc đỏ tươi rực rỡ khiến nhiều người nhầm tưởng đó là đá quý.

Ảnh: Proustite - Encyclopedia

Khoáng vật này được đặt tên theo nhà hóa học người Pháp Joseph Louis Proust, người nổi tiếng với định luật thành phần không đổi trong hóa học. Proustite thường kết tinh dưới dạng lăng trụ hoặc tinh thể hình tháp với màu đỏ son, đỏ anh đào hoặc đỏ thẫm. Một số mẫu vật chất lượng cao có độ trong đáng kinh ngạc, cho phép ánh sáng xuyên qua và tạo nên vẻ đẹp gần như siêu thực.

Ảnh: Dakota Matrix Minerals

Điều thú vị là màu sắc của proustite không chỉ đẹp mà còn khá "mong manh". Khi tiếp xúc lâu với ánh sáng mạnh, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, khoáng vật này có xu hướng sẫm màu dần do các phản ứng quang hóa xảy ra bên trong tinh thể. Chính vì vậy, nhiều bảo tàng và nhà sưu tầm thường bảo quản các mẫu proustite quý giá trong môi trường hạn chế ánh sáng để giữ được vẻ đẹp ban đầu.

Proustite thường được tìm thấy trong các mạch quặng bạc nhiệt dịch hình thành ở nhiệt độ thấp đến trung bình. Nó thường xuất hiện cùng các khoáng vật giàu bạc khác như Pyrargyrite, galena và sphalerite. Trong lịch sử, nhiều mỏ bạc nổi tiếng tại Germany, Mexico, Chile và Morocco đã sản sinh ra những tinh thể proustite được đánh giá là đẹp nhất thế giới.

Ảnh: Geology In

Một trong những điều làm giới sưu tầm say mê proustite là sự kết hợp hiếm có giữa giá trị khoa học và vẻ đẹp thẩm mỹ. Các tinh thể lớn, nguyên vẹn và có màu đỏ tươi rất hiếm. Nhiều mẫu vật nổi tiếng hiện được trưng bày trong các bảo tàng khoáng vật hàng đầu thế giới và có giá trị cao trên thị trường sưu tầm.

Tuy nhiên, proustite không phải là loại đá thích hợp để chế tác trang sức sử dụng hằng ngày. Độ cứng của nó chỉ khoảng 2–2,5 theo thang Mohs, mềm hơn rất nhiều so với các loại đá quý phổ biến. Ngoài ra, thành phần chứa asen cũng khiến việc xử lý và bảo quản cần được thực hiện cẩn thận.

Ngày nay, proustite được xem là một trong những khoáng vật đẹp nhất từng được con người biết đến. Những tinh thể đỏ rực của nó giống như các mảnh hồng ngọc sinh ra từ lòng đất, vừa mang vẻ đẹp quyến rũ vừa kể lại câu chuyện địa chất kéo dài hàng triệu năm.