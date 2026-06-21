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Kho tri thức

Thực thể đông đảo nhất hành tinh đang bảo vệ sự tồn vong của nhân loại

Nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy bằng kính hiển vi quang học thông thường, thực khuẩn thể lại là thực thể sinh học đông đảo bậc nhất trên Trái Đất.

T.B (tổng hợp)

Thực khuẩn thể, hay bacteriophage (thường gọi ngắn gọn là phage), là những loại virus chuyên tấn công vi khuẩn. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với nghĩa là “kẻ ăn vi khuẩn”. Không giống các virus gây bệnh cho người hoặc động vật, thực khuẩn thể chỉ ký sinh trên vi khuẩn và hoàn toàn không thể nhân lên trong tế bào người.

Ảnh: microcell.ufl

Các nhà khoa học ước tính số lượng thực khuẩn thể trên Trái Đất có thể lên tới khoảng 10³¹ cá thể. Nếu xếp nối đuôi tất cả các phage lại thành một hàng, chiều dài của chúng có thể vượt xa kích thước của cả thiên hà. Chúng hiện diện ở khắp mọi nơi: trong đất, nước biển, sông hồ, không khí và thậm chí trong cơ thể con người. Một thìa nước biển có thể chứa hàng chục triệu thực khuẩn thể đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ảnh: tensai

Hình dạng của nhiều thực khuẩn thể trông giống như những cỗ máy viễn tưởng tí hon. Loại nổi tiếng nhất có phần đầu đa diện chứa vật liệu di truyền, một chiếc “đuôi” dài và các sợi chân nhỏ dùng để bám vào vi khuẩn. Khi tìm thấy mục tiêu phù hợp, phage bám lên bề mặt vi khuẩn rồi tiêm ADN hoặc ARN của mình vào bên trong. Sau đó, nó biến tế bào vi khuẩn thành một “nhà máy sản xuất virus”, tạo ra hàng trăm bản sao mới trước khi làm vỡ tế bào chủ và giải phóng thế hệ tiếp theo.

Vai trò của thực khuẩn thể trong tự nhiên vô cùng quan trọng. Chúng giúp kiểm soát số lượng vi khuẩn trong các đại dương, đất đai và nhiều hệ sinh thái khác. Các nhà sinh thái học cho rằng mỗi ngày có hàng tỷ tỷ vi khuẩn bị tiêu diệt bởi phage, góp phần duy trì sự cân bằng sinh học trên toàn cầu.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều thú vị là thực khuẩn thể từng được nghiên cứu như một phương pháp điều trị bệnh từ đầu thế kỷ XX, trước cả khi kháng sinh được sử dụng rộng rãi. Khi kháng sinh ra đời, liệu pháp phage dần bị lãng quên ở nhiều nơi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các chủng vi khuẩn kháng thuốc trong những thập kỷ gần đây đã khiến giới khoa học quay lại quan tâm đến chúng. Một số nghiên cứu cho thấy thực khuẩn thể có thể được sử dụng để tiêu diệt các vi khuẩn nguy hiểm mà kháng sinh không còn hiệu quả.

Ngày nay, thực khuẩn thể không chỉ được nghiên cứu trong y học mà còn trong công nghệ sinh học, nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Chúng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về di truyền học, tiến hóa và mối quan hệ phức tạp giữa các sinh vật siêu nhỏ.

Dù chỉ là những virus vô hình, thực khuẩn thể lại đóng vai trò khổng lồ trong thế giới tự nhiên. Chúng là những “thợ săn vi khuẩn” không biết mệt mỏi, âm thầm góp phần duy trì sự cân bằng của sự sống trên hành tinh suốt hàng tỷ năm qua.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Vai trò của thực khuẩn thể trong tự nhiên #Thực khuẩn thể và kiểm soát vi khuẩn #Ứng dụng y học của thực khuẩn thể #Phản ứng của khoa học với kháng thuốc #Vai trò trong công nghệ sinh học và nông nghiệp

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