Xã hội

Đốt pháo hoa lạ đêm Giao thừa, người đàn ông bị xử lý

Người đàn ông đốt loại pháo hoa không phải do nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất nên bị lập biên bản, xử lý.

Theo Đắc Lam/plo.vn

Người đàn ông đốt loại pháo hoa không phải do nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất nên bị lập biên bản, xử lý.

Chiều 18/2, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đã phát hiện, lập xử lý một người dân có hành vi đốt pháo hoa không đúng quy định ngay trong thời điểm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Trước đó, khoảng 00h17 ngày 17/2 (thời khắc Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026), ông NDT (56 tuổi) mang pháo hoa ra đốt tại khu vực ngõ 1092 Quang Trung (phường Yên Nghĩa). Cùng lúc ấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa phát hiện vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận loại pháo được sử dụng là pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Theo khoản 4 Điều 13 Nghị định 282/2025, phạt tiền 20-40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo. So với quy định cũ (chỉ phạt 5-10 triệu đồng), mức phạt mới tại Nghị định 282/2025 đã tăng gấp 4 lần. Đây là động thái quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong các dịp lễ, Tết.

Theo Nghị định số 137/2020 về , sử dụng pháo; QCVN 04:2021/BCA quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ thì chỉ được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị... mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Loại pháo hoa mà cá nhân, tổ chức được phép đốt phải là pháo hoa không gây ra tiếng nổ do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Người dân chỉ nên mua pháo hoa tại các điểm bán thuộc Nhà máy Z121 (Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 thuộc Bộ Quốc phòng) - đơn vị duy nhất được phép cung cấp pháo hoa dân dụng hợp pháp tại Việt Nam.

