[GALLERY] Sốc tình báo phương Tây chi triệu USD mua dữ liệu cá nhân

Báo cáo mới tiết lộ nhiều cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu đang chi hàng triệu USD để mua dữ liệu cá nhân phục vụ giám sát và phân tích.
Sự chuyển dịch của cả hệ thống chính trị cũng như của nghề báo đã khiến nhiều nhà báo lâu năm phải "học lại nghề" để thích nghi.
Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực sản xuất từ những năm 1960 được 2 công ty quốc phòng của Pháp biến đổi thành một robot chiến đấu hạng nặng.
Giữa thời đại AI và 5,66 tỷ người dùng mạng xã hội, nhiều Gen Z lại tìm về iPod, tai nghe dây và điện thoại nắp gập để sống chậm hơn.
Dòng xe máy số Honda Biz 125 2026 chạy được xăng Ethanol, vừa được tung ra thị trường, mang trải nghiệm lái thú vì đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày tiện ích.
Không chỉ là quả bóng đá thông thường, bóng thi đấu World Cup 2026 được tích hợp cảm biến thông minh, truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây để hỗ trợ trọng tài.
MG4 Urban đã có mặt tại nhiều thị trường Đông Nam Á, chính vì thế mẫu xe này nhiều khả năng cũng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần.
Gói Claude Max 200 USD của Anthropic đang đối mặt với vụ kiện tập thể vì bị tố quảng cáo sai lệch hạn mức sử dụng và thiếu minh bạch với khách hàng.
Nhiều người dùng Google Maps suốt nhiều năm nhưng lại bỏ qua tính năng Saved Trips. Khi trải nghiệm, không ít người bất ngờ vì sự tiện lợi mà nó mang lại.
Rolls-Royce vừa ra mắt Ghost Black Badge Tourist Trophy đặc biệt màu xanh ngọc lục bảo, nhằm vinh danh chiến thắng tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy 1906.
Trước thời điểm ra mắt toàn cầu vào 23/6 tới, mẫu SUV điện cấu hình 7 chỗ Skoda Peaq 2027 đã hoàn thành chuỗi thử nghiệm khắt khe khi vượt qua 1,5 triệu km.
Audi Q3 2026 mới ra mắt tại Việt Nam đã được "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài và đem tới nhiều công nghệ, xu hướng thiết kế mới nhất từ hãng xe sang Đức.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thêm động lực để làm mong muốn và hãy quản tài chính chặt chẽ.
Toyota được cho là đang xem xét phát triển một mẫu SUV Land Cruiser hoàn toàn mới, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên phong cách sống, nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Một thư mục ẩn trên điện thoại Android có thể âm thầm chiếm hàng chục GB bộ nhớ. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã giải phóng tới 12GB dung lượng.
Một thiết bị nằm gọn trong ba lô để triển khai nhanh có khả năng phát hiện mọi vật thể bay không người lái trong tầm ngắm chỉ định.
Oura Ring 5 gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, theo dõi sức khỏe 24/7 và trải nghiệm ngủ thoải mái hơn cả nhiều đồng hồ thông minh cao cấp.
Omoda C5 Sport đóng vai trò là phiên bản cơ bản của dòng C5 khi xếp sau Luxury, Premium, Flagship động cơ đốt trong và SHS-H Premium/Flagship hybrid hiện tại.
Giá bán của mẫu SUV hạng sang Range Rover Evoque L tại thị trường Trung Quốc đã giảm tới 229.800 Nhân dân tệ (804 triệu đồng) so với thời điểm ra mắt.
Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, lưu lượng truy cập do AI tạo ra vượt con người, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của thế giới số.
Từng dẫn đầu thế giới với Sony, Panasonic và tàu cao tốc, Nhật Bản nay đối mặt nghịch lý khi mắc kẹt trong chính những di sản công nghệ từng làm nên thành công.
Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.