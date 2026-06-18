Hàng loạt hoạt động sẽ được triển khai trong "Tháng nghe dân nói"

Hàng loạt mô hình như: "Ngày cuối tuần cùng dân", "Ngày thứ sáu tuần cuối hằng tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"...sẽ được triển khai.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức "Tháng nghe dân nói" theo định kỳ hằng năm, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm thực chất, hiệu quả, lấy kết quả giải quyết kiến nghị cũng như mức độ hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá.

Xã Bàu Bàng tổ chức diễn đàn “Tháng nghe dân nói”.

Ở cấp Trung ương, Mặt trận sẽ tiếp tục duy trì, đổi mới các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân; mở rộng nội dung đối thoại vào những vấn đề lớn, các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Tại địa phương, các diễn đàn sẽ được tổ chức linh hoạt, đặc biệt chú trọng cấp xã, khu dân cư và tổ dân phố.

Nội dung đối thoại tập trung vào nhiều vấn đề được người dân quan tâm như hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo; chính sách dân tộc, tôn giáo; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế; quản lý, vận hành nhà chung cư; quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; y tế, giáo dục, an sinh xã hội...

Các diễn đàn được tổ chức dưới nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp, thiết lập các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân thông qua nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông chính thức.

Bên cạnh các diễn đàn đối thoại, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cũng sẽ tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng nhiều mô hình lắng nghe nhân dân đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua.

Theo đó, có hàng loạt mô hình như: "Ngày cuối tuần cùng dân", "Ngày thứ sáu tuần cuối hằng tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", "Nghe dân nói, nói dân nghe", "Lắng nghe Nhân dân nói", "Ngày thứ Sáu nghe dân nói", "Ngày thứ Bảy-lắng nghe dân nói", "Cà-phê dân sinh", "Bàn trà Mặt trận", "Hộp thư điện tử-Mặt trận lắng nghe 24/7"...

Kế hoạch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng khuyến khích các địa phương chủ động xây dựng những mô hình mới, phù hợp điều kiện thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm tạo thêm nhiều kênh để người dân phản ánh ý kiến, kiến nghị.

Mọi ý kiến của người dân sẽ được tiếp nhận trên hệ thống quản lý thông tin tập trung, theo dõi và công khai tiến độ xử lý, qua đó tăng cường tính minh bạch và sự giám sát của nhân dân.

Gắn với "Tháng nghe dân nói", các địa phương sẽ lồng ghép một số chương trình tọa đàm, hội thi tìm hiểu về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng và trò chơi dân gian với thông điệp "Lắng nghe để hiểu dân, gần dân để hành động".