Sau hơn 1 năm trốn nã, Đoàn Thị Thơ (SN 1992, xã Gio Linh) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lâm Đồng.

gày 22/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đoàn Thị Thơ (SN 1992, trú thôn 5, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) khi đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Đoàn Thị Thơ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 174 và khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại phường Đông Hà (Quảng Trị) vào tháng 5/2025, Thơ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nữ quái “sa lưới” sau hơn 1 năm trốn nã

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, việc truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn nên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Trong quá trình điều tra, Ban Chuyên án nhiều lần tổ chức xác minh thông tin về nơi ẩn náu của đối tượng tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên, Thơ thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, địa điểm lẩn trốn và làm nhiều nghề khác nhau, gây không ít trở ngại cho công tác truy bắt.

Đến ngày 18/6, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Đoàn Thị Thơ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.