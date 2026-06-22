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Quân sự - Thế giới

Iran lên tiếng về cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận vòng đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ đã kết thúc và đạt được tiến triển lớn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, phát biểu trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh: “Sự trung gian hòa giải của Pakistan và Qatar mang lại tiến triển lớn trong việc chấm dứt giao tranh ở Lebanon”, đồng thời nói thêm rằng họ “đã đạt được tiến triển lớn”.

Pakistan, Qatar và Iran đều xác nhận kết thúc vòng đàm phán cấp cao đầu tiên, song Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Trong thông điệp của mình, Ngoại trưởng Araghchi cho biết, bài kiểm tra thực sự đầu tiên đối với những thỏa thuận đạt được sẽ là phương pháp hòa giải xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

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Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi (giữa) đến khu nghỉ dưỡng Buergenstock ở Obbuergen, gần Lucerne, Thụy Sĩ, ngày 21/6/2026 để tham gia cuộc đàm phán. Ảnh: Urs Flueeler/Keystone/Pool/AP.

Iran đã gắn liền sự thành công của các cuộc đàm phán với việc chấm dứt giao tranh ở Lebanon. Tuy nhiên, Israel khẳng định họ sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại khu vực mà họ kiểm soát tại Lebanon và phải được tự do hành động chống lại Hezbollah.

Các thành viên phái đoàn Iran, trong cuộc họp báo với giới truyền thông, trước đó cho biết cuộc đàm phán hôm 21/6, nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran, sẽ chủ yếu tập trung vào vấn đề Lebanon.

Theo báo cáo, những vấn đề khác, bao gồm việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran và xuất khẩu dầu mỏ của Iran, cũng đã được thảo luận.

Hamid Bovard, Giám đốc điều hành của Công ty Dầu khí Quốc gia Iran, thành viên phái đoàn Iran tại Thụy Sĩ, cho hay vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ và các miễn trừ kèm theo đã được đề cập trong các cuộc đàm phán.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung trước đó

Nguồn video: VTV
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