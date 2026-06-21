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Xã hội

Bắt tạm giam ông chủ quán bún bò trộm cắp điện thoại ở một phòng trọ

Bán bún bò không mang lại nguồn thu nhập như mong muốn, Hoàng Văn Quân đã tìm cách trộm cắp tài sản.

Ngày 21/6, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Quân, 61 tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hoàng Văn Quân tại cơ quan công an.
Hoàng Văn Quân tại cơ quan công an.

Theo đó, ngày 1/6, người phụ nữ ở trọ trong một hẻm trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp cho biết có người đàn ông đến xưng là nhân viên tiếp thị kem đánh răng, đến giới thiệu sản phẩm. Song, khi người đàn ông rời đi, người phụ nữ thấy điện thoại iPhone 13 màu hồng đã biến mất.

Vụ việc gây bất an cho người dân, Công an phường Gò Vấp phối hợp Công an TP HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Tuy nhiên, quá trình điều tra khó khăn do xe tên trộm sử dụng là xe máy cũ đã bị cạo mờ biển số, bịt kín mặt.

Dù vậy, ngay sau đó, công an nhanh chóng xác định Quân là nghi can nên mời về trụ sở. Trước các bằng chứng không thể chối cãi, Quân khai nhận hành vi của mình.

Bước đầu xác định Quân từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Quân hiện thuê mặt bằng trên đường Lê Thiệt để kinh doanh quán bún bò. Tuy nhiên, trong thời gian rảnh, Quân thường đến các khu nhà trọ, giả danh nhân viên tiếp thị sản phẩm để tiếp cận người dân, tìm cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp.

Quân cho biết do việc kinh doanh quán bún bò không mang lại nguồn thu nhập như mong muốn nên Quân nảy sinh ý định giả làm nhân viên khảo sát thị trường kem đánh răng để tiếp cận người dân.

Sau khi trộm điện thoại, Quân đã đem bán cho người thu mua phế liệu với giá 800.000 đồng.

Theo Anh Vũ/ NLĐ
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