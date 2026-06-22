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Quân sự - Thế giới

Nổ lớn tại cơ sở khí đốt ở Qatar, hơn 50 người bị thương

Vụ nổ lớn xảy ra tại một khu công nghiệp ở Qatar dẫn tới hỏa hoạn, khiến ít nhất 54 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Ras Laffan, nơi xử lý khí đốt ở Qatar, vào tối 21/6 có thể gây ra hỗn loạn trên thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh Qatar vẫn là một trong những nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới.

"Vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn, làm ít nhất 54 người bị thương và 18 người vẫn mất tích nhiều giờ sau đó", nguồn tin cho hay.

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Ngọn lửa bốc lên cao tại khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar. Ảnh: X.

Sau khi Iran nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz, Qatar đã bắt đầu nỗ lực khởi động lại hoạt động sản xuất dầu khí của nước này.

"Tối 21/6, một vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở cung cấp khí đốt Barzan trong khu công nghiệp khi hoạt động khôi phục sản xuất đang diễn ra", theo thông báo của công ty nhà nước QatarEnergy.

Mức độ thiệt hại sau vụ nổ vẫn chưa được xác định rõ, ban đầu các quan chức cho biết chỉ có một vài người bị thương. Nhưng vài giờ sau, Bộ Nội vụ Qatar đưa ra con số thương vong lớn hơn nhiều.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Nhà máy Barzan được Qatar sử dụng chủ yếu để phát điện trong nước và cung cấp năng lượng cho các nhà máy khử muối nước quan trọng của nước này.

Vào tháng 3/2026, một tên lửa của Iran đã bắn trúng khu công nghiệp Ras Laffan, dẫn tới một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại "trên diện rộng" trước khi được dập tắt, theo các nhà chức trách. Qatar đã tạm ngừng sản xuất tại đó do các cuộc tấn công của Iran.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ nhà máy pháo hoa trước đây ở Thái Lan

Nguồn video: VTV
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