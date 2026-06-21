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Xã hội

Hà Nội yêu cầu xác nhận nhập học lớp 10 từ ngày 25-27/6

Thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ và xác nhận nhập học online hoặc trực tiếp, đảm bảo đúng thời hạn từ 25-27/6 để nhập học thành công.

Bình Nguyên

Thí sinh bắt buộc phải làm thủ tục xác nhận nhập học nếu trúng tuyển

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh đã trúng tuyển đợt đầu vào lớp 10 các trường THPT công lập, thí sinh bắt buộc phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6.

Khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp vào Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố (địa chỉ chính thức của Sở), chọn tên trường hoặc nguyện vọng trúng tuyển, bấm xác nhận nhập học, sau đó chọn in hoặc lưu Phiếu xác nhận nhập học để hoàn tất quy trình.

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Thí sinh Hà Nội tham gia kỳ thi lớp 10 THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Trong trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng khác nhau (bao gồm nguyện vọng công lập không chuyên và các nguyện vọng chuyên, song ngữ tiếng Pháp hoặc tăng cường tiếng Pháp), hệ thống cho phép học sinh được thay đổi và xác nhận nhập học lại trước 24h ngày 27/6.

Nếu muốn nhập học trực tiếp, học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi lớp 10 tại trường trúng tuyển. Sau khi trường cập nhật thông tin nhập học, các em nhận Giấy báo xác nhận nhập học, tài khoản trên hệ thống tuyển sinh sẽ tự động khóa.

Khi muốn đổi nguyện vọng nhập học, thí sinh phải liên hệ với trường để hủy kết quả nhập học trước đó.

Hồ sơ nhập học lớp 10 công lập ở Hà Nội gồm những gì?

Phiếu báo kết quả thi lớp 10 (học sinh nhận phiếu này trong ngày 23-24/6 tại trường THCS của mình). Giấy khai sinh (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); Căn cước công dân hoặc minh chứng hợp pháp khác về cư trú tại Hà Nội của thí sinh hoặc người giám hộ; Các loại chứng nhận hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên (khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp), giấy cho phép học vượt lớp, học sớm hoặc muộn so với quy định chung (nếu có).

Riêng thí sinh tốt nghiệp THCS năm ngoái cần có bằng tốt nghiệp (bản chính hoặc bản sao) do trường THCS cấp, giấy xác nhận "không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật" do xã, phường cư trú cấp.

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