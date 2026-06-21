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Xã hội

Công an Bắc Ninh thông tin vụ án mạng khiến 4 người tử vong

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng khiến 4 người tử vong ở Việt Yên.

Khánh Hoài

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Việt Yên, ngày 21/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm.

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Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau đó, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

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Người dân tập trung theo dõi vụ việc tối 20/6.

Kết quả xác minh ban đầu, vụ án xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên). Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị Tuyên chém gồm chị N.T.N.; cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.); cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.). Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát.

Vụ việc khiến chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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#Công an Bắc Ninh #vụ án mạng khiến 4 người tử vong #Việt Yên

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