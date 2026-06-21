Khai mạc Hội thao CAND khu vực III: Màn biểu dương lực lượng mãn nhãn tại Đà Lạt

Màn biểu diễn lực lượng quy mô lớn tại Quảng trường Lâm Viên

Ngay sau các nghi thức khai mạc, người dân địa phương và du khách tại khu vực Đà Lạt đã chứng kiến chương trình biểu dương lực lượng quy mô lớn từ các đơn vị Công an Nhân dân (CAND). Chương trình ghi nhận hàng loạt nội dung thực địa bao gồm các tiết mục biểu diễn quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ, cùng kỹ thuật điều khiển ô tô và mô tô đặc chủng, biểu diễn kỵ binh. Bên cạnh đó, các chiến sĩ cũng thực hiện màn trình diễn khí công, công phá mục tiêu, bắn súng ứng dụng, vận động cơ bản và diễn tập xử lý tình huống nghiệp vụ liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Sự kiện diễn ra vào tối 20/6 tại Quảng trường Lâm Viên, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - Khu vực III, được xác định là một trong những sự kiện ngành có quy mô lớn nhất tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng trong năm nay.

Lễ khai mạc Hội thao CAND tối 20/6 tại Lâm Đồng gây ấn tượng mạnh mẽ với người dân qua chương trình biểu dương lực lượng, múa súng quân nhạc và kỵ binh. (Ảnh: Hạ Chúc - Xuân Anh)

Quy tụ 1.600 vận động viên từ 17 tỉnh, thành phố tranh tài

Kỳ hội thao lần này quy tụ 1.600 vận động viên, biên chế thành 34 đoàn đại diện cho Công an của 17 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên. Công tác đăng cai và chuẩn bị cho giải đấu do Cục Công tác chính trị kết hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng nỗ lực thực hiện.

Đến tham dự lễ khai mạc, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an), Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp (Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an) cùng các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo.

Đại diện lãnh đạo địa phương tham gia sự kiện gồm có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng), ông Hồ Văn Mười (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh), ông Đặng Hồng Sỹ (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), ông Đinh Văn Tuấn (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành liên quan.

1.600 vận động viên tranh tài tại Hội thao quân sự, võ thuật CAND khu vực III. (Ảnh: Hạ Chúc - Xuân Anh)

Mục tiêu xây dựng lực lượng tinh nhuệ trong kỷ nguyên mới

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định tầm quan trọng của công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật và phong trào thể dục thể thao trong việc xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Hội thao đồng thời là cơ sở để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết toàn lực lượng, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống CAND và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi khai mạc. (Ảnh: Hạ Chúc - Xuân Anh)

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu ban tổ chức, tổ trọng tài cùng các huấn luyện viên, vận động viên tuân thủ nghiêm kỷ luật thao trường, thi đấu an toàn, trung thực theo phong trào thi đua "Ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất). Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an cũng gửi lời cảm ơn đến hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ tạo điều kiện tổ chức giải đấu.

Đại diện địa phương đăng cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết việc Bộ Công an chọn tỉnh làm nơi tổ chức vòng bảng Hội thao khu vực III là niềm vinh dự của địa phương, đồng thời là cơ hội để Công an tỉnh giao lưu học hỏi kinh nghiệm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để bảo đảm toàn diện về hậu cần, y tế, cơ sở vật chất và an ninh. Ông Hồ Văn Mười cũng bày tỏ mong muốn các đoàn công tác, vận động viên dành thời gian tham quan các danh lam thắng cảnh, tìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử tại Đà Lạt trong thời gian diễn ra giải đấu.