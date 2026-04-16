Đi kiểm tra rừng tại Gia Lai, 5 kiểm lâm bị ong đốt, 1 người tử vong

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cả nhóm 5 người bất ngờ bị một đàn ong đốt (chưa xác định chủng loại), gây thương vong, trong đó 1 người đã tử vong.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Sáng 16/4, lãnh đạo phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bị ong đốt, khiến 1 người tử vong, 4 người phải nhập viện cấp cứu.

ca-lv.jpg
Công an phường Quy Nhơn Tây đang ghi nhận vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 15/4, tổ tuần tra bảo vệ rừng theo kế hoạch gồm 5 người của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, là Hồ Thanh V. (1986, trú phường Quy Nhơn Bắc), Nguyễn Văn T. (1986), Phạm Bá H. (1976), Nguyễn Quang H. (1980, cùng trú phường Quy Nhơn) và Lê Phước Đ. (1983, trú phường Quy Nhơn Đông), tiến hành kiểm tra rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 352, khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây .

Đến khoảng 12h, Công an phường Quy Nhơn Tây tiếp nhận tin báo về sự việc. Người dân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông V. đã tử vong. 4 người còn lại đang được cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

#Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn #7 giờ ngày 15/4 #ông V. đã tử vong #tỉnh Gia Lai #5 người bị ong #1 người tử vong

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.