Chuyên gia giải mã gene liên quan đến nốt ruồi và ung thư hắc tố da

Các nhà khoa học đã xác định được hàng trăm gene liên quan nốt ruồi và ung thư hắc tố da trong nghiên cứu di truyền lớn nhất thế giới về "nốt ruồi".

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communications, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Y khoa QIMR Berghofer (Australia) cho biết đang làm sáng tỏ những nguyên nhân phức tạp của cả nốt ruồi và ung thư hắc tố da - không liên quan các yếu tố nguy cơ đã biết do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, màu da và sắc tố

Tân Hoa xã trích dẫn kết quả nghiên cứu cho biết nhóm chuyên gia đã xác định các gene nguy cơ liên quan đến những con đường thúc đẩy sự phát triển của nốt ruồi và ung thư hắc tố da, bao gồm các phản ứng miễn dịch có thể không kiểm soát được sự phát triển của tế bào và các gene liên quan đến sự tăng sinh tế bào có hại được phát hiện trong các loại ung thư khác.

"Bằng cách nghiên cứu nốt ruồi, chúng tôi đang tìm hiểu thêm về sinh học của ung thư hắc tố da nhằm có thể tìm ra những cách mới để kiểm soát căn bệnh này", Phó giáo sư Matthew Law, trưởng nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Di truyền và Ung thư Da của Viện Nghiên cứu Y khoa QIMR Berghofer đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Các nhà nghiên cứu giải mã gene liên quan đến nốt ruồi và ung thư hắc tố da. Ảnh: qimrb.edu.au.

Theo nghiên cứu mới công bố, nốt ruồi và ung thư hắc tố da đều bắt nguồn từ các tế bào hắc tố sản sinh sắc tố. Tuy nhiên, trong khi sự phát triển của nốt ruồi dừng lại sau khi hình thành, các tế bào ung thư hắc tố da tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhóm nghiên cứu cho biết thêm rằng, Australia có tỷ lệ mắc căn ung thư hắc tố da cao nhất thế giới, với khoảng 1.400 ca tử vong mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu cho biết, số lượng nốt ruồi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ gene và việc có nhiều nốt ruồi là một yếu tố nguy cơ chính gây ung thư hắc tố da. Họ cho hay khoảng 1/3 số ca ung thư hắc tố da phát triển từ nốt ruồi.

Nghiên cứu mới đã phân tích dữ liệu di truyền từ hơn 85.000 người gốc châu Âu - phát hiện ra 24 vùng gene mới liên quan số lượng nốt ruồi - tăng gấp 5 lần so với những phát hiện trước đây. Đồng thời, nhóm chuyên gia xác định được hơn 250 gene để nghiên cứu sâu hơn.

Nhóm nghiên cứu đã xác định SIKE1 là mục tiêu tiềm năng cho liệu pháp miễn dịch và phát triển thang điểm rủi ro đa gene để giúp xác định những người có nguy cơ mắc ung thư hắc tố da cao hơn.