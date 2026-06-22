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Quân sự - Thế giới

Diễn biến tiếp theo sau vòng đàm phán cấp cao Mỹ - Iran

Cuộc đàm phán cấp thấp hơn nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Mỹ - Iran dự kiến tiếp tục được tiến hành trong tuần này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Mỹ - Iran đã kết thúc vào sáng sớm 22/6, trong khi các cuộc đàm phán cấp thấp hơn dự kiến tiếp tục diễn ra trong tuần này. Mỹ và Iran đã nhất trí thành lập "một nhóm giảm xung đột" để giải quyết cuộc giao tranh ở Lebanon.

Theo tuyên bố từ các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar, nhóm này sẽ bao gồm Chính phủ Lebanon và sẽ "đảm bảo việc tuân thủ chấm dứt các hoạt động quân sự ở Lebanon".

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu động thái này có đủ để ngăn chặn cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn và Israel hay không. Tel Aviv đang kiểm soát một số khu vực ở Lebanon và khẳng định phải duy trì quyền tự do tập kích lực lượng đang tiến hành các đợt tấn công vào miền bắc Israel.

Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

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Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: Nathan Howard/Pool/ AP.

Cuộc đàm phán Mỹ - Iran hôm 21/6 đánh dấu sự khởi đầu của một tiến trình ngoại giao kéo dài 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. Tuy nhiên, giao tranh tiếp diễn ở Lebanon vẫn là một trong những điểm vướng mắc chính.

Các nhà đàm phán đang trong cuộc chạy đua để đạt được thỏa thuận về các chi tiết kỹ thuật có tầm ảnh hưởng to lớn đối với nền kinh tế thế giới và an ninh toàn cầu.

Thỏa thuận ngừng bắn mới ở Lebanon, đạt được hôm 20/6, dường như đang được duy trì. Quân đội Israel cho biết, họ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với cư dân sống gần biên giới với Lebanon vào sáng 22/6.

Nhưng cả Israel và lực lượng Hezbollah đều không phải là bên tham gia ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ duy trì lực lượng ở miền nam Lebanon cho đến khi mọi mối đe dọa đối với Israel được loại bỏ. Về phần mình, Hezbollah từ chối ngừng các cuộc tấn công trừ khi Israel cam kết rút quân.

Dù vậy, tình hình ở Lebanon hôm 22/6 tương đối yên tĩnh, không có báo cáo về các cuộc tấn công của Israel trong đêm sau một ngày yên tĩnh. Tương tự, lực lượng Hezbollah cũng không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng Israel kể từ ngày 20/6.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung trước đó

Nguồn video: VTV
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