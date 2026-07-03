Vợ chồng Lương Gia Huy chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân sau 6 năm chung sống

Vừa là vợ chồng, vừa là cộng sự trong công việc, Lương Gia Huy và Lê Thùy Uyên cho biết cả hai không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Thay vì để mâu thuẫn kéo dài, họ lựa chọn ngồi lại trao đổi để tìm tiếng nói chung, xem đó là cách để gìn giữ hạnh phúc gia đình sau 6 năm chung sống.

Lê Thùy Uyên cho biết, vợ chồng cô luôn thống nhất không để những tranh cãi trong công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

"Điều quan trọng nhất không phải ai đúng ai sai, mà là cùng ngồi lại lắng nghe và tìm tiếng nói chung. Chúng tôi luôn đặt hạnh phúc gia đình lên trên hết, bởi mục tiêu lớn nhất vẫn là xây dựng một mái ấm bình yên và nuôi dạy các con nên người", cô chia sẻ.

Hiện Lê Thùy Uyên vừa chăm sóc ba người con, vừa đảm nhận vai trò quản lý công việc cho Lương Gia Huy. Theo cô, việc quán xuyến nhiều vai trò cùng lúc đôi khi tạo áp lực, nhưng nhờ sự thấu hiểu và sẻ chia từ chồng, cả hai luôn tìm được sự cân bằng.

"Có rất nhiều khó khăn vì mỗi ngày tôi phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ chăm sóc các con, lo việc gia đình đến quản lý lịch diễn, hợp đồng và công việc của anh Huy. Có những lúc đang trao đổi với đối tác thì con cần mẹ, hoặc thức cả đêm chăm con nhưng sáng sớm vẫn phải chuẩn bị lịch trình cho chồng.

Áp lực là điều không tránh khỏi, nhưng tôi luôn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu nên cố gắng sắp xếp mọi thứ thật hợp lý. May mắn là anh Huy luôn thấu hiểu và chia sẻ. Các con cũng chính là động lực để vợ chồng tôi nỗ lực mỗi ngày. Tôi chỉ mong có thể cân bằng tốt giữa công việc và gia đình để cả hai đều được trọn vẹn", cô nói.

Bên cạnh việc cân bằng giữa công việc và gia đình, Lê Thùy Uyên cho biết, vợ chồng cô cũng thống nhất quan điểm về kế hoạch sinh thêm con. Sau nhiều năm xây dựng tổ ấm, cả hai hài lòng với cuộc sống hiện tại và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

"Ba con mang đến ba niềm vui và những màu sắc rất riêng cho gia đình. Chuyện có sinh thêm hay không, vợ chồng tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là dành nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dạy các con trưởng thành, sống tử tế và yêu thương nhau", cô chia sẻ.

Nhân dịp tổ chức sinh nhật tuổi 13 cho bé Andy (Lương Đình Gia Vỹ - con trai riêng của Lương Gia Huy), nam ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm nuôi dạy con. Nam ca sĩ cho biết anh không đặt áp lực các con phải nối nghiệp nghệ thuật, thay vào đó luôn tôn trọng lựa chọn và đồng hành cùng các con trên con đường riêng.

"Tôi chưa bao giờ ép con phải đi theo con đường nghệ thuật của mình. Nếu sau này Andy yêu ca hát và đủ đam mê, tôi sẽ luôn ủng hộ. Còn nếu con lựa chọn một nghề nghiệp khác, tôi vẫn tôn trọng và đồng hành. Điều quan trọng nhất không phải con có nối nghiệp cha hay không, mà là được sống với đam mê, trở thành một người tử tế và có ích cho xã hội", anh chia sẻ.

Sau 6 năm chung sống, Lương Gia Huy và Lê Thùy Uyên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên ba người con. Với họ, giá trị lớn nhất của gia đình không nằm ở những bữa tiệc hay món quà đắt tiền, mà là tình yêu thương, sự sẻ chia và đồng hành trên hành trình trưởng thành của các con.