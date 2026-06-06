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[GALLERY] Midu tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Minh Đạt

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Midu tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Minh Đạt

Midu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng doanh nhân Minh Đạt sau khi kết hôn.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Midu)
Midu cùng Minh Đạt tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Mỹ. Cặp đôi lựa chọn phong cách năng động, thoải mái khi tham quan và nghỉ dưỡng. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và thường xuyên chia sẻ những chuyến đi cùng chồng trên mạng xã hội.
Midu cùng Minh Đạt tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Mỹ. Cặp đôi lựa chọn phong cách năng động, thoải mái khi tham quan và nghỉ dưỡng. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và thường xuyên chia sẻ những chuyến đi cùng chồng trên mạng xã hội.
Dịp Tết 2026, Midu và Minh Đạt thực hiện bộ ảnh áo dài truyền thống với tông màu trang nhã.
Dịp Tết 2026, Midu và Minh Đạt thực hiện bộ ảnh áo dài truyền thống với tông màu trang nhã.
Sau gần 2 năm về chung nhà, Midu vẫn lựa chọn chia sẻ vừa phải về đời sống cá nhân, chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc giản dị bên chồng.
Sau gần 2 năm về chung nhà, Midu vẫn lựa chọn chia sẻ vừa phải về đời sống cá nhân, chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc giản dị bên chồng.
Minh Đạt thường đồng hành cùng Midu trong các sự kiện quan trọng. Nữ diễn viên nhiều lần cho biết cô trân trọng sự thấu hiểu và ủng hộ từ chồng, đặc biệt trong quá trình cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.
Minh Đạt thường đồng hành cùng Midu trong các sự kiện quan trọng. Nữ diễn viên nhiều lần cho biết cô trân trọng sự thấu hiểu và ủng hộ từ chồng, đặc biệt trong quá trình cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.
Midu từng khiến người theo dõi thích thú khi đăng dòng trạng thái: “Cần tìm thông tin bạn nam mặc vest trong hình ngồi kế mình trong buổi tiệc tối qua”. Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều bình luận bởi nhân vật được nhắc đến chính là ông xã Minh Đạt.
Midu từng khiến người theo dõi thích thú khi đăng dòng trạng thái: “Cần tìm thông tin bạn nam mặc vest trong hình ngồi kế mình trong buổi tiệc tối qua”. Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều bình luận bởi nhân vật được nhắc đến chính là ông xã Minh Đạt.
Không lâu sau đó, nữ diễn viên tiếp tục cập nhật: “Thông báo quan trọng: Đã tìm được bạn nam mặc vest đen ngồi gần mình tối qua”. Màn tương tác hài hước của Midu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.
Không lâu sau đó, nữ diễn viên tiếp tục cập nhật: “Thông báo quan trọng: Đã tìm được bạn nam mặc vest đen ngồi gần mình tối qua”. Màn tương tác hài hước của Midu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy. Cô hiện là giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH).
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy. Cô hiện là giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH).
Tháng 3/2026, nữ diễn viên chia sẻ dấu mốc 8 năm gắn bó với công việc giảng dạy. Midu viết: “Cảm ơn những người thầy đầu tiên đã dìu dắt, cảm ơn các thầy cô đồng nghiệp đã giúp đỡ, cảm ơn nhà trường tạo điều kiện gắn bó và cảm ơn các em sinh viên đã yêu thương”.
Tháng 3/2026, nữ diễn viên chia sẻ dấu mốc 8 năm gắn bó với công việc giảng dạy. Midu viết: “Cảm ơn những người thầy đầu tiên đã dìu dắt, cảm ơn các thầy cô đồng nghiệp đã giúp đỡ, cảm ơn nhà trường tạo điều kiện gắn bó và cảm ơn các em sinh viên đã yêu thương”.
Ngoài diễn xuất, Midu còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư điện ảnh. Tại dự án phim “Mẹ mìn”, cô tham gia với vai trò nhà đầu tư, đánh dấu bước đi mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.
Ngoài diễn xuất, Midu còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư điện ảnh. Tại dự án phim “Mẹ mìn”, cô tham gia với vai trò nhà đầu tư, đánh dấu bước đi mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.
Mời quý độc giả xem video: "Các MC, BTV chia sẻ về tình cảm với VTV". Nguồn VTV
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Midu)
#Midu #Minh Đạt #cuộc sống #du lịch #nghệ thuật

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