Hôn nhân ngọt ngào của cô gái Ukraine và chồng Việt

Từ cuộc gặp gỡ tại Ukraine đến cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ, chị Liza và anh Trịnh Đình Quyền ngày càng hạnh phúc bên nhau.

Từ cuộc gặp tình cờ tại Ukraine đến cuộc hôn nhân xuyên biên giới

Theo Phụ nữ Việt Nam, chị Stadnyk Elizabeth (thường gọi là Liza, sinh năm 1993, người Ukraine) và anh Trịnh Đình Quyền (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa) quen nhau năm 2010 khi anh Quyền sang Ukraine làm việc.

Anh Quyền kể về cơ duyên gặp gỡ vợ: "Năm 2010, trong một lần đi chơi ở thành phố Odessa cùng nhóm bạn, tôi gặp Liza. Thấy Liza hồn nhiên, đáng yêu, tính cách vui vẻ, hòa đồng, tôi đã xin thông tin làm quen. Khi sang đó lao động, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu hay lấy người ở đây. Nhưng khi gặp Liza, trò chuyện với cô ấy, mọi thứ đã thay đổi. Tôi không biết mình đã yêu cô ấy từ khi nào".

Sau một năm quen nhau, chị Liza đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Anh Quyền từng nghĩ bố mẹ người yêu sẽ khó chấp nhận vì khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, trái với lo lắng của anh, bố mẹ chị Liza lại ủng hộ chuyện tình cảm của hai người. Trong mắt họ, anh Quyền là người hiền lành, lễ phép và đối xử chân thành với mọi người xung quanh.

Theo Vietnamnet, năm 2011, vợ chồng anh Quyền đón con trai đầu lòng, đặt tên là Trịnh Đình Kim. Tháng 6/2012, cặp đôi tổ chức một đám cưới ấm cúng tại Ukraine và chuyển ra ở riêng. Thời điểm đó, anh Quyền làm việc tại một xưởng cơ khí, còn chị Liza là nhân viên bán quần áo.

Vợ chồng anh Quyền bên hai con. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

Lần đầu về Việt Nam sau 10 năm kết hôn

Năm 2022, vợ chồng anh Quyền quyết định về Việt Nam sinh sống. Đây cũng là lần đầu tiên chị Liza gặp trực tiếp bố mẹ chồng. Nàng dâu Ukraine cho biết từng lo lắng về khả năng hòa nhập, nhưng sự đón tiếp chân tình từ gia đình chồng đã giúp chị nhanh chóng cảm thấy được chào đón.

Bố mẹ chồng chuẩn bị cho chị một căn phòng riêng với đầy đủ tiện nghi để chị thuận lợi thích nghi với môi trường mới. Người đồng hành, giúp chị hòa nhập nhiều nhất chính là mẹ chồng. Bà hướng dẫn con dâu cách sử dụng tiền Việt Nam, đi chợ, nấu các món ăn truyền thống và cả những quy tắc ứng xử trong gia đình, họ hàng.

Bà Mã Thị Là, mẹ chồng chị Liza, từng chia sẻ trên báo Văn hóa và Đời sống: "Con dâu nước ngoài của tôi học cái gì cũng nhanh. Như nấu ăn, mẹ chồng chỉ dạy một lần là làm được ngay và làm rất khéo".

Chị Liza đi bẻ ngô trong vườn nhà. Ảnh: Bằng An - Văn hóa và Đời sống.

Yêu cuộc sống làng quê Việt Nam

Sáu tháng đầu tiên làm dâu là khoảng thời gian nhiều thử thách đối với chị Liza. Chị không hiểu tiếng Việt, chưa quen với những điều mọi người nói và làm trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, theo thời gian, chị dần thích nghi với văn hóa địa phương và tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị.

Chị thích đi chợ quê, khám phá các loại rau củ, trái cây và thảo mộc tươi. Những trải nghiệm như mò cua bắt ốc, cào ngao hay chăm sóc gà chọi đều là những điều trước đây chị chưa từng thử.

Chị Liza cũng dành nhiều thời gian học nấu ăn. Từ chỗ chưa quen với các món Việt, chị đã có thể tự chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên trong những dịp quan trọng. Nàng dâu Ukraine cho biết chị yêu thích hầu hết các món ăn Việt Nam.

Theo chị Liza, những người chị gặp tại Việt Nam đều cởi mở, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ.

Vợ chồng chị Liza bên con gái. Ảnh: Vietnamnet.

Từ những video đời thường đến sức hút trên TikTok

Cuộc sống ở quê chồng trở thành nguồn cảm hứng cho các video mà chị Liza đăng tải trên mạng xã hội. Ban đầu, chị chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc gia đình và chia sẻ với bạn bè. Tuy nhiên, các nội dung ghi lại cảnh nấu ăn, đi chợ, làm việc nhà hay trải nghiệm văn hóa Việt Nam dần thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Theo chia sẻ của chị Liza, việc quay video mang lại cho chị niềm vui và thêm động lực trong cuộc sống.

"Tôi thực sự thích quay video cho mọi người xem, đôi khi chỉ là bữa cơm tôi nấu hằng ngày. Điều đó mang lại cho tôi niềm vui", chị cho biết.

Hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi Việt - Ukraine. Ảnh: Bằng An - Văn hóa và Đời sống.

Sự quan tâm của khán giả cũng mở ra cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, giúp chị Liza có thêm nguồn thu nhập. Nội dung gần gũi, tự nhiên cùng câu chuyện hôn nhân Việt - Ukraine là những yếu tố giúp chị tạo được sự kết nối với người xem.