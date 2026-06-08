Công ty Trương Đức Huy trúng gói thầu thu gom rác tại Vĩnh Long, tiết kiệm 41%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đấu thầu các dịch vụ công ích, đặc biệt là lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, luôn đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối và khả năng giám sát chặt chẽ nhằm tối ưu hóa các nguồn lực công. Tại tỉnh Vĩnh Long, Gói thầu số một: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Mỏ Cày, giai đoạn 2026-2028 đã ghi nhận những chỉ số tài chính mang lại hiệu quả kinh tế đặc biệt lớn.

Gói thầu này do Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày làm Chủ đầu tư, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Việc áp dụng đúng các quy chuẩn pháp lý hiện hành đã mở ra một sân chơi thực sự sòng phẳng cho các doanh nghiệp.

Tiết kiệm ngân sách gần bốn tỷ đồng: Điểm sáng từ một gói thầu cấp cơ sở

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-PKT ngày 23/4/2026 do Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày - Phạm Văn Đồng ký phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số một có giá dự toán là 9.660.059.612 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí kiến thiết thị chính và nguồn thu giá dịch vụ. Quá trình phát hành hồ sơ mời thầu đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, qua đó thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

Biên bản mở thầu ghi nhận có hai nhà thầu chính thức nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Trương Đức Huy và Công ty TNHH Dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh. Sự góp mặt của hai pháp nhân có năng lực đã tạo ra một cuộc cạnh tranh trực diện, gay gắt về giá. Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh đưa ra mức giá dự thầu là 6.560.453.263 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên Trương Đức Huy đã tính toán chi phí cực kỳ tối ưu, chào giá ở mức thấp hơn hẳn là 5.666.261.714 đồng.

Đến ngày 25/5/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Mỏ Cày đã ký Quyết định số 40/QĐ-PKT chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Một thành viên Trương Đức Huy được xướng tên trúng thầu với giá trị hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 36 tháng. Việc trúng thầu ở mức giá 5.666.261.714 đồng so với giá dự toán ban đầu 9.660.059.612 đồng đã tạo ra tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 41,3%.

Quyết định số 40/QĐ-PKT chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trong bối cảnh nguồn vốn nhà nước luôn cần được chắt chiu, phân bổ hợp lý, tỷ lệ tiết kiệm lên tới gần bốn tỷ đồng từ một gói thầu cấp cơ sở là một chỉ số mang ý nghĩa tích cực, giúp ngân sách có thêm nguồn lực để tái đầu tư vào các công trình an sinh xã hội cấp thiết khác tại địa phương.

Vượt qua đối thủ bằng năng lực tài chính và chiến lược tối ưu chuỗi cung ứng

Để giành được chiến thắng thuyết phục với mức giá cạnh tranh như vậy, doanh nghiệp trúng thầu không chỉ cần tiềm lực tài chính mà còn phải chứng minh được một nền tảng kỹ thuật vững chắc. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 15/BC-TCG ngày 20/05/2026 của Tổ chuyên gia, Công ty TNHH Một thành viên Trương Đức Huy đã xuất sắc vượt qua toàn bộ các tiêu chí đánh giá khắt khe nhất.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được điều chỉnh tại Quyết định số 30/QĐ-PKT yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng nghiêm ngặt về trang thiết bị và nhân sự. Cụ thể, nhà thầu phải huy động tối thiểu hai xe ép rác chuyên dùng, hai mươi xe thu gom rác đẩy tay và hai trăm thùng chứa rác loại 240 lít. Về mặt nhân sự, hệ thống yêu cầu một quản lý chung, một cán bộ an toàn lao động, một cán bộ thu giá và mười lăm cán bộ kỹ thuật thi công. Toàn bộ các vị trí này đều đòi hỏi chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Nhà thầu Trương Đức Huy đã xuất trình đầy đủ các bằng chứng về khả năng huy động thiết bị (bao gồm cả xe thuộc sở hữu và xe đi thuê hợp lệ), cùng danh sách nhân sự đáp ứng tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật kể trên.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Trương Đức Huy (mã số thuế 1500583062), có địa chỉ tại Tổ 13, Ấp Khu Phố, Xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long, được thành lập năm 2009 do ông Trương Tấn Huy là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 11 gói thầu, trong đó trúng 7 gói, trượt 3 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 83.435.532.838 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập: 18.426.993.499 đồng, với vai trò liên danh: 65.008.539.339 đồng).

Trong năm 2026 ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì trước đó nhà thầu này cũng đã trúng gói thầu tương tự. cụ thể: Gói thầu số 03: Thực hiện thu gom, vận chuyển giai đoạn 2026-2028 tại Phòng Kinh tế xã Tam Ngãi, trị giá 2.549.058.435 đồng, trúng tháng 03/2026

Góc nhìn chuyên gia

Sự thành công của gói thầu thu gom rác thải tại xã Mỏ Cày phản ánh năng lực quản lý, điều hành minh bạch của Chủ đầu tư. Quá trình đấu thầu được tổ chức hoàn toàn qua mạng, loại bỏ các rào cản hành chính, giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và cạnh tranh công bằng.

Bình luận về tính cạnh tranh của gói thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhìn nhận, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 41,3% là một minh chứng sống động cho giá trị của sự cạnh tranh mở "Khi một gói thầu thu hút được từ hai nhà thầu trở lên tham gia sòng phẳng, giá trị thực của dịch vụ sẽ được xác lập. Mức giảm giá sâu chứng tỏ nhà thầu đã tính toán rất kỹ lưỡng chuỗi cung ứng và khấu hao thiết bị, qua đó mang lại nguồn lợi trực tiếp cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, mức giá giảm sâu cũng đặt ra một trách nhiệm rất lớn cho Chủ đầu tư trong việc giám sát chặt chẽ chất lượng cung cấp dịch vụ xuyên suốt ba mươi sáu tháng của hợp đồng".

Đồng quan điểm về khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích, hành lang pháp lý từ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã khóa chặt những kẽ hở tiêu cực "Việc số hóa và công khai toàn bộ quá trình mời thầu, mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 79/2025/TT-BTC không chỉ triệt tiêu các thủ thuật làm giá, thông thầu mà còn nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý. Kết quả tại xã Mỏ Cày là minh chứng cho việc khi pháp luật được thượng tôn, lợi ích của nhà nước và xã hội sẽ được bảo vệ tối đa".

Ghi nhận khách quan, gói thầu thu gom rác tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được mục tiêu kép: lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực và tiết kiệm tối đa nguồn chi ngân sách. Yếu tố cốt lõi để duy trì hiệu quả kinh tế này trong thời gian tới chính là công tác giám sát, nghiệm thu chất lượng thu gom rác thải một cách nghiêm túc, đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân địa phương đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu.