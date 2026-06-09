Sức nóng từ gói thầu hơn 6 tỷ đồng tại xã Lương Hòa: Khi cạnh tranh mang lại tỷ lệ tiết kiệm 5,71%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/05/2026, ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Lương Hòa (Tây Ninh) đã ký Quyết định số 237/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công Đường kênh Nhà Lầu. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thi công Đường kênh Nhà Lầu (gồm Công ty TNHH Thắng Nghĩa và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải). Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã (nguồn sử dụng đất) và ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền sử dụng đất). Nhằm đảm bảo tính khách quan và mở rộng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, chủ đầu tư đã áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Quyết định số 237/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Diễn biến gói thầu tại dự án Đường kênh Nhà Lầu

Trước đó, căn cứ Quyết định số 195/QĐ-QLDA ngày 05/05/2026 về việc phê duyệt E-HSMT, gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Mã TBMT: IB2600170774) với giá dự toán là 6.180.019.000 đồng. Sự công khai, minh bạch thông tin ngay từ khâu phát hành hồ sơ đã tạo tiền đề quan trọng thu hút các doanh nghiệp xây lắp quan tâm.

Biên bản mở thầu lúc 08:36 ngày 16/05/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu chính thức nộp hồ sơ tham dự là Liên danh Thi công Đường kênh Nhà Lầu (gồm Công ty TNHH Thắng Nghĩa và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải) và Công ty TNHH Long Nguyen. Sự góp mặt của nhiều hơn một nhà thầu tại gói thầu cấp xã là một tín hiệu cực kỳ tích cực, phá vỡ định kiến về tình trạng "một mình một ngựa" thường thấy ở những dự án quy mô nhỏ tại địa phương.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 185/2026/BCĐG/TM ngày 19/05/2026 của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc cho thấy, cả hai nhà thầu đều thể hiện năng lực vượt trội khi xuất sắc vượt qua các bước đánh giá khắt khe về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật do bên mời thầu đặt ra. Điều này chứng tỏ chất lượng hồ sơ dự thầu của các doanh nghiệp tham gia là rất đồng đều, tạo ra một cuộc cạnh tranh thực chất và khốc liệt khi bước vào vòng đánh giá năng lực tài chính.

Cú "nước rút" về giá và hiệu quả tiết kiệm ngân sách

Tại vòng đánh giá tài chính, bài toán về giá cả đã quyết định cái tên chiến thắng. Công ty TNHH Long Nguyen đưa ra giá dự thầu là 5.879.811.593 đồng. Trong khi đó, Liên danh Thắng Nghĩa - Thanh Hải đã thể hiện sự quyết tâm cao độ cùng chiến lược tính toán linh hoạt khi đưa ra giá dự thầu ban đầu là 5.885.697.286 đồng, nhưng ngay sau đó áp dụng tỷ lệ giảm giá 1% (tương đương giảm 58.856.972,86 đồng). Thao tác chiến thuật này đã đưa giá dự thầu sau giảm giá của liên danh xuống mức thấp nhất, đạt 5.826.840.313,14 đồng, tạo ra khoảng cách sít sao để giành lợi thế.

Nhờ chiến lược linh hoạt này, Liên danh Thắng Nghĩa - Thanh Hải đã chính thức được phê duyệt trúng thầu với giá làm tròn là 5.826.840.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 180 ngày. So sánh trực tiếp với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt 6.180.019.000 đồng, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được 353.179.000 đồng. Tương ứng với đó, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 5,71% - một con số được giới chuyên môn đánh giá ở mức "Tốt" đối với hoạt động đầu tư công quy mô cấp cơ sở, nơi mà nhiều dự án đôi khi chỉ tiết kiệm mang tính tượng trưng.

Năng lực của liên danh nhà thầu

Thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Thắng Nghĩa (MST: 1100549282), có địa chỉ trụ sở tại Ấp 2, Xã Bến Lức, Tây Ninh, được thành lập năm 2013 do ông Bùi Văn Quang làm người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026, nhà thầu này đã tham gia khoảng 63 gói thầu, trong đó trúng 42 gói, trượt 19 gói, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 83.158.257.664 đồng (trong đó, với vai trò độc lập khoảng 77.331.417.664 đồng, với vai trò liên danh khoảng 5.826.840.000 đồng)

Hoạt động của doanh nghiệp này ở lĩnh vực xây lắp được duy trì ổn định. Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ năm 2025 đến giữa năm 2026, Công ty TNHH Thắng Nghĩa đã tham gia dự thầu khoảng 9 gói thầu và đã nhận quyết định trúng thầu tới 7 gói. Trong đó có gói thầu lớn nhỏ như: Thi công đường Nam Rạch Nổ tại Phòng Kinh tế trị giá hơn 3,7 tỷ đồng; Thi công xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A mời thầu trị giá hơn 1 tỷ đồng; hay thi công xây dựng tại xã Mỹ Yên với giá 531 triệu đồng. Kinh nghiệm thi công trải dài từ các công trình giao thông nông thôn đến công trình dân dụng đã rèn luyện cho doanh nghiệp này khả năng lên phương án kỹ thuật và cân đối tài chính tối ưu nhất.

Không hề kém cạnh đối tác cùng liên danh, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải (MST: 1100463726; địa chỉ tại Tây Ninh) do ông Lê Thanh Hải đứng đầu, cũng sở hữu bảng thành tích nổi bật và mạng lưới hoạt động sôi nổi không kém. Doanh nghiệp này đã tích lũy kinh nghiệm qua việc tham gia 44 gói thầu, mang về chiến thắng tại 27 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 85.633.171.707 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 54.205.030.707 đồng, với vai trò liên danh khoảng 31.428.141.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 93.58%

Việc hai nhà thầu có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, cầu đường và công trình thủy hợp lực tạo thành Liên danh Thắng Nghĩa - Thanh Hải đã tạo ra một sức mạnh cộng gộp toàn diện về mặt hồ sơ năng lực. Sự phối hợp ăn ý này giúp liên danh dễ dàng đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe về báo cáo kỹ thuật, nguồn lực tài chính cũng như kinh nghiệm tương tự mà Ban Quản lý dự án xã Lương Hòa yêu cầu.

Góc nhìn chuyên gia về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế

Bình luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tại dự án này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc một gói thầu cấp xã thu hút nhiều nhà thầu và cạnh tranh trực tiếp bằng tỷ lệ giảm giá cho thấy hồ sơ mời thầu không cài cắm tiêu chí hạn chế. Con số tiết kiệm 5,71% là kết quả tất yếu của sân chơi sòng phẳng, đúng với định hướng của Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, đẩy mạnh đấu thầu qua mạng để chống lãng phí vốn đầu tư công".

Việc công khai, minh bạch thông tin không chỉ giúp chủ đầu tư chọn được nhà thầu đủ năng lực với chi phí thi công tối ưu mà còn nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan quản lý. Tuy nhiên, việc lựa chọn được nhà thầu tốt mới chỉ là thành công ở chặng đầu tiên. Trọng trách tiếp theo sẽ đặt lên vai Liên danh Thắng Nghĩa - Thanh Hải trong việc đưa các cam kết trên giấy tờ thành hiện thực tại công trường, đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ 180 ngày và đạt chất lượng cao nhất.