Gói nâng cấp đường nội thôn ở Xuân Hải tiết kiệm chưa tới 1% sau chỉ định thầu

Theo Quyết định số 213/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Xuân Hải - Nguyễn Trúc Hòa ký phê duyệt ngày 20/4/2026, nguồn vốn ngân sách nhà nước dự kiến được phân bổ để triển khai công trình Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường nội thôn Lương Cách. Hiện trạng hạ tầng cũ gồm năm tuyến trục giao thông với tổng chiều dài khoảng 4.912m sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, nhỏ hẹp, gây cản trở và ảnh hưởng lớn đến an toàn lưu thông cũng như hoạt động vận chuyển hàng hóa của người dân.

Việc đầu tư xây dựng mới công trình giao thông nông thôn này được đánh giá là thực sự cần thiết và cấp bách nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng tại địa phương, Góp phần phát triển kinh tế–xã hội, từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt ổn định là 2,4 tỷ đồng, được giao cho Ban quản lý dự án xã Xuân Hải làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải đã ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 97/QĐ-BQLDA ngày 19/5/2026. Theo đó, gói thầu số 04 (nâng cấp, cải tạo các tuyến đường nội thôn Lương Cách) có giá kế hoạch 1,975 tỷ đồng, áp dụng hợp đồng trọn gói và hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cũng trong ngày 19/5/2026, ông Trần Văn Quân ký Quyết định số 98/QĐ-BQLDA, chỉ định Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng – Ninh Thuận thực hiện gói thầu số 04 với giá 1,955 tỷ đồng, thời gian thực hiện 60 ngày. So với giá gói thầu được duyệt, mức giá này thấp hơn 19,694 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chưa đến 1%.

Quyết định số 98/QĐ-BQLDA, chỉ định gói thầu số 04 cho Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận. (Nguồn MSC).

Nhà thầu "quen mặt" trên địa bàn xã Xuân Hải?

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận (Mã số thuế: 4500575846), trụ sở đăng ký kinh doanh tại thôn An Xuân, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa, do ông Phan Văn Hóa làm Giám đốc; là doanh nghiệp mang danh xưng kèm tên địa danh hành chính cũ (Ninh Thuận) nhưng hiện hoạt động tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 01/7/2025, theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, tỉnh Ninh Thuận đã được sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số vào tỉnh Khánh Hòa.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lịch sử tham gia hoạt động đấu thầu (cập nhật đến ngày 04/6/2026), Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận đã tham gia khoảng 90 gói thầu, trong đó trúng khoảng 79 gói, trượt 7 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt khoảng 169,896 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại địa bàn xã Xuân Hải, nhà thầu này từng tham gia và được chọn tuyệt đối 6 gói thầu do UBND xã Xuân Hải làm bên mời thầu với tổng giá trị lũy kế đạt 3,697 tỷ đồng, tỷ lệ giá thực hiện so với giá gói thầu đạt trung bình khoảng 96,25%.

Riêng trong ngày 19/5/2026, doanh nghiệp này tiếp tục được chỉ định thực hiện 2 gói thầu do Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải làm chủ đầu tư, với giá trị hợp đồng lần lượt là 1,948 tỷ đồng và 1,955 tỷ đồng.

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công dưới góc nhìn chuyên gia

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, hình thức chỉ định thầu rút gọn vốn là một công cụ đặc thù giúp đẩy nhanh tiến độ cho các công trình hạ tầng mang tính cấp bách hoặc có quy mô nằm trong hạn mức luật định. Tuy nhiên, việc áp dụng công cụ này đòi hỏi quy trình đàm phán chặt chẽ để bảo đảm không để phát sinh tiêu cực, lãng phí. Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo các quy định hiện hành, dù áp dụng quy trình rút gọn đối với gói thầu xây lắp dưới hai tỷ đồng, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn phải tiến hành thương thảo về giá trên tinh thần tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho nhà nước, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tối đa trước các cơ quan quản lý ngành theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, đối với các dự án giao thông sử dụng ngân sách địa phương, việc công khai các bước thương thảo giá và làm rõ năng lực kỹ thuật là bắt buộc. Hệ thống pháp lý hiện nay đã chuyển giao toàn bộ quyền phát hành, sửa đổi và làm rõ hồ sơ cho chủ đầu tư, đồng nghĩa với việc đơn vị quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính trung thực, hiệu quả kinh tế của gói thầu. Khi tỉ lệ tiết kiệm ngân sách đạt thấp, cơ quan quản lý thường phải chú trọng giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thực tế trên hiện trường nhằm bảo đảm giá trị công trình tương xứng với số tiền công quỹ đã bỏ ra.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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