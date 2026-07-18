Việt Đồng Tâm trúng 2 gói thầu hơn 8,64 tỷ đồng tại Lâm Đồng

Hai gói thầu xây lắp có Tổng trị giá hơn 8 tỷ tại phường La Gi và Phước Hội (Lâm Đồng) với cùng kịch bản chỉ một nhà thầu tham dự đã về tay Cty Việt Đồng Tâm.

Việt Đồng Tâm liên tiếp trúng hai gói thầu, đều không có đối thủ cạnh tranh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên Việt Đồng Tâm đang ghi nhận tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời liên tiếp được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu xây lắp tại tỉnh Lâm Đồng.

Mới đây, ngày 23/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Thạnh đã ký Quyết định số 201/QĐ-KTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Xây dựng nhà làm việc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán hơn 4,28 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 19/6/2026, Công ty TNHH một thành viên Việt Đồng Tâm là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 4,25 tỷ đồng. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 35,1 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,82%.

Nguồn: MSC

Trước đó, tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Vỉa hè, thoát nước đường Đinh Bộ Lĩnh cũng ghi nhận kịch bản tương tự. Theo Biên bản mở thầu ngày 1/6/2026, chỉ duy nhất Công ty TNHH một thành viên Việt Đồng Tâm tham dự. Sau đó, doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu theo Quyết định số 183/QĐ-KTHT&ĐĐT ngày 11/6/2026 với giá khoảng 4,38 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu hơn 4,48 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 2,18%.

Như vậy, chỉ trong tháng 6/2026, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng hai gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng giá trị hơn 8,64 tỷ đồng. Cả hai gói thầu đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự, đồng thời mức tiết kiệm ngân sách đều ở mức thấp.

Nguồn: MSC.

Tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Việt Đồng Tâm (mã số thuế 3401184670) có trụ sở tại số 06 Nguyễn Văn Trỗi, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Hoàng Thái.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) cho thấy, tính đến ngày 17/7/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 27 gói thầu, trúng 25 gói và chưa ghi nhận trường hợp trượt thầu. Tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò nhà thầu độc lập đạt hơn 27,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán bình quân đạt khoảng 96,56%, đồng nghĩa mức tiết kiệm thông qua đấu thầu ở nhiều gói thầu không lớn.

Cần tăng cường giám sát để bảo đảm tính cạnh tranh

Trao đổi với phóng viên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại nhiều chủ đầu tư trên cùng địa bàn, trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh, không đồng nghĩa với việc có sai phạm. Tuy nhiên, đây là dữ liệu cần được cơ quan quản lý quan tâm, theo dõi nhằm bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Theo Luật sư Hương, tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư cần rà soát kỹ các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm không tồn tại các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc huy động nhân sự, thiết bị, năng lực thi công thực tế của nhà thầu so với hồ sơ dự thầu, qua đó bảo đảm chất lượng công trình và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.