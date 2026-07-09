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Bạn đọc - Phản biện

Công ty Minh Tâm được chỉ định thầu gói xây lắp giá hơn 1,3 tỷ đồng

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu xây lắp Trường Mầm non Bình Thành 2, tỷ lệ tiết kiệm đạt 5%.

Hữu Thông

Công tác cải tạo, nâng cấp và sửa chữa hệ thống hạ tầng giáo dục tại các địa phương luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo điều kiện an toàn học đường và nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Đối với các công trình công ích mang tính cấp thiết ở cấp cơ sở, hình thức chỉ định thầu rút gọn thường được các chủ đầu tư cân nhắc áp dụng nhằm tối ưu hóa thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhanh chóng đưa dự án vào giai đoạn thi công thực tế.

Cụ thể, ngày 30/6/2026, ông Đặng Thành Hớn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTCUDVC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Trường Mầm non Bình Thành 2; hạng mục Cải tạo, sửa chữa. Được biết, đây là dự án dân dụng cấp cơ sở, sử dụng nguồn vốn từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cấp xã năm 2026.

Tiến trình triển khai gói thầu được thực hiện đồng bộ dựa trên Quyết định số 2820/QĐ-UBND.HC ngày 29/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án. Trước đó cùng ngày 30/6/ 2026, người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể tại Quyết định số 226/QĐ-TTCUDVC để làm căn cứ pháp lý triển khai các bước tiếp theo.

Xét về khía cạnh tài chính và hiệu quả sử dụng vốn, dữ liệu từ văn bản phê duyệt cho thấy Gói thầu số 05: Xây lắp có giá trị dự duyệt ban đầu là 1.379.855.000 đồng. Mức giá này đã cấu thành đầy đủ các chi phí xây dựng cần thiết và áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng ưu đãi 8% theo các nghị định điều chỉnh chính sách giảm thuế của Chính phủ.

Qua quá trình thương thảo và hoàn thiện các thủ tục chỉ định thầu rút gọn, giá trị chỉ định thầu chính thức được phê duyệt tại quyết định là 1.310.862.000 đồng. Đối chiếu giữa hai con số, gói thầu xây lắp công ích này đã mang lại giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách địa phương là 68.993.000 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá đạt ngưỡng xấp xỉ 5%. Phương thức thực hiện hợp đồng được xác lập là hợp đồng theo đơn giá cố định, với tổng thời gian thực hiện thi công toàn bộ các hạng mục cải tạo là 90 ngày.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri Thức và Cuộc Sống, đơn vị được lựa chọn giao thầu độc lập tại dự án này là Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Minh Tâm. Đây là một doanh nghiệp xây lắp có thâm niên hoạt động tương đối dày dặn tại khu vực Tây Nam Bộ, sở hữu mã số thuế 1400117981 và có địa chỉ trụ sở chính đăng ký tại Số 45/B, Khóm Tân Thuận, Xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Doanh nghiệp do ông Phạm Thanh Sơn làm đại diện pháp luật.

Hệ thống dữ liệu lưu trữ lịch sử đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến thời điểm tuần đầu tháng 7/2026, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Minh Tâm đã tích lũy một hồ sơ kinh nghiệm đáng nể khi tham gia tổng cộng 193 gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Trong đó, doanh nghiệp đã được ghi nhận trúng thầu tại 78 gói, trượt 113 gói và hiện còn 2 gói thầu chưa công bố kết quả cuối cùng. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy với vai trò độc lập của đơn vị này đạt con số vượt hơn 256 tỷ đồng.

Đáng chú ý, địa bàn tỉnh Đồng Tháp chính là thị trường hoạt động cốt lõi, xuyên suốt quá trình phát triển của nhà thầu khi ghi nhận có tới 137 gói thầu từng tham gia dự thầu tại đây. Trong cơ cấu các đối tác, doanh nghiệp từng có mối quan hệ đấu thầu với tần suất lớn tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình (theo mô hình địa giới cũ) với 100 gói thầu tham gia và trúng thầu 40 gói.

Đối với chủ đầu tư hiện tại là Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành, dữ liệu cho thấy đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp được phê duyệt kết quả trúng thầu độc lập chính thức. Song song đó, đơn vị này cũng đang tham gia dự thầu độc lập tại một gói thầu xây lắp khác (Gói thầu số 6: Xây lắp) do chính chủ đầu tư này mời thầu và hiện hệ thống vẫn đang ghi nhận trạng thái hoàn thành mở thầu, chưa có kết quả cuối cùng.

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: “Việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với công trình sửa chữa trường học là giải pháp hành chính hiệu quả giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi thủ tục, đảm bảo kịp thời đưa cơ sở vật chất vào vận hành trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, do giá trị gói thầu nằm ở phân khúc hơn 1,3 tỷ đồng, chủ đầu tư cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các điều kiện miễn trừ hoặc hạn mức mở rộng quy định riêng cho nguồn vốn chi thường xuyên cấp cơ sở nhằm tối ưu hóa tính pháp lý, tránh các tranh chấp hoặc thắc mắc không đáng có từ dư luận.”

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Vũ, qua theo dõi hồ sơ có thể thấy, quy trình phê duyệt từ bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến khi ban hành kết quả chỉ định thầu tại dự án Trường Mầm non Bình Thành 2 đã được Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành tổ chức khẩn trương, hoàn thiện đồng bộ trong cùng một ngày dựa trên các tờ trình thẩm định của đơn vị tư vấn quản lý dự án. Các căn cứ pháp lý cốt lõi từ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và hệ thống thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đều được đơn vị viện dẫn làm bộ khung điều chỉnh cho quy trình.

“Dù quy trình hành chính được thể hiện đúng trình tự văn bản, song do đặc thù của phương thức chỉ định thầu rút gọn là không thông qua việc cạnh tranh rộng rãi công khai trên thị trường, dư luận và các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương thường sẽ đặt kỳ vọng cao vào công tác giám sát chất lượng sau đấu thầu. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công thực tế tại hiện trường đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Minh Tâm là giải pháp cần thiết. Điều này không chỉ giúp bảo toàn tính hiệu quả kinh tế của nguồn vốn ngân sách chi thường xuyên mà quan trọng hơn hết là bảo đảm quyền lợi, sự an toàn cho các em học sinh mầm non khi học tập tại cơ sở này”, vị chuyên gia đấu thầu nhấn mạnh.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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