Công ty Minh Tâm được chỉ định thầu gói xây lắp giá hơn 1,3 tỷ đồng

Công tác cải tạo, nâng cấp và sửa chữa hệ thống hạ tầng giáo dục tại các địa phương luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo điều kiện an toàn học đường và nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Đối với các công trình công ích mang tính cấp thiết ở cấp cơ sở, hình thức chỉ định thầu rút gọn thường được các chủ đầu tư cân nhắc áp dụng nhằm tối ưu hóa thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhanh chóng đưa dự án vào giai đoạn thi công thực tế.
Cụ thể, ngày 30/6/2026, ông Đặng Thành Hớn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTCUDVC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Trường Mầm non Bình Thành 2; hạng mục Cải tạo, sửa chữa
Tiến trình triển khai gói thầu được thực hiện đồng bộ dựa trên Quyết định số 2820/QĐ-UBND.HC ngày 29/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án
Xét về khía cạnh tài chính và hiệu quả sử dụng vốn, dữ liệu từ văn bản phê duyệt cho thấy Gói thầu số 05: Xây lắp có giá trị dự duyệt ban đầu là 1.379.855.000 đồng
Qua quá trình thương thảo và hoàn thiện các thủ tục chỉ định thầu rút gọn, giá trị chỉ định thầu chính thức được phê duyệt tại quyết định là 1.310.862.000 đồng
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri Thức và Cuộc Sống, đơn vị được lựa chọn giao thầu độc lập tại dự án này là Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Minh Tâm
Hệ thống dữ liệu lưu trữ lịch sử đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến thời điểm tuần đầu tháng 7/2026, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Minh Tâm đã tích lũy một hồ sơ kinh nghiệm đáng nể khi tham gia tổng cộng 193 gói thầu xây lắp trên toàn quốc
Đáng chú ý, địa bàn tỉnh Đồng Tháp chính là thị trường hoạt động cốt lõi, xuyên suốt quá trình phát triển của nhà thầu khi ghi nhận có tới 137 gói thầu từng tham gia dự thầu tại đây
Đối với chủ đầu tư hiện tại là Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành, dữ liệu cho thấy đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp được phê duyệt kết quả trúng thầu độc lập chính thức
Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: “Việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với công trình sửa chữa trường học là giải pháp hành chính hiệu quả giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi thủ tục, đảm bảo kịp thời đưa cơ sở vật chất vào vận hành trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, do giá trị gói thầu nằm ở phân khúc hơn 1,3 tỷ đồng, chủ đầu tư cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các điều kiện miễn trừ hoặc hạn mức mở rộng quy định riêng cho nguồn vốn chi thường xuyên cấp cơ sở nhằm tối ưu hóa tính pháp lý, tránh các tranh chấp hoặc thắc mắc không đáng có từ dư luận
Cũng theo ông Nguyễn Quốc Vũ, qua theo dõi hồ sơ có thể thấy, quy trình phê duyệt từ bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến khi ban hành kết quả chỉ định thầu tại dự án Trường Mầm non Bình Thành 2 đã được Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành tổ chức khẩn trương, hoàn thiện đồng bộ trong cùng một ngày dựa trên các tờ trình thẩm định của đơn vị tư vấn quản lý dự án
“Dù quy trình hành chính được thể hiện đúng trình tự văn bản, song do đặc thù của phương thức chỉ định thầu rút gọn là không thông qua việc cạnh tranh rộng rãi công khai trên thị trường, dư luận và các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương thường sẽ đặt kỳ vọng cao vào công tác giám sát chất lượng sau đấu thầu. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công thực tế tại hiện trường đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Minh Tâm là giải pháp cần thiết
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.