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Giải trí - Giới trẻ

Việt Anh - Quỳnh Nga tình yêu thăng hoa, sự nghiệp nhiều dấu ấn

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga đều có chặng đường nghệ thuật với nhiều dấu ấn.

Thu Cúc (tổng hợp)

Việt Anh và Quỳnh Nga vừa chia sẻ video về căn nhà đầu tiên cùng sở hữu. Theo Znews, ngôi nhà có 4 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 100 m2.

Quỳnh Nga cho biết mỗi tầng được thiết kế theo phong cách khác nhau nên hai người đang tìm đơn vị thi công để cải tạo, hoàn thiện không gian sống. Nữ diễn viên thừa nhận đây là lần đầu trực tiếp tham gia xây dựng, hoàn thiện nhà cửa nên không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Trong video, Việt Anh hài hước chia sẻ: "Diện tích nhỏ nhưng tình yêu lớn". Sau khi công khai tình cảm, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, hỗ trợ nhau trong công việc, kinh doanh và cuộc sống.

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Quỳnh Nga - Việt Anh. Ảnh: VTV.

Trước thông tin chuẩn bị tổ chức đám cưới, Quỳnh Nga khẳng định cả hai chưa có kế hoạch kết hôn.

"Câu chuyện mọi người hỏi 'bao giờ được ăn cỗ' chỉ là cách bạn bè trêu nhau. Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Cả hai đều đang tận hưởng một mối quan hệ chính thức và thoải mái", cô chia sẻ.

Trước đó, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng đăng video ghi lại chuyến du lịch kéo dài 20 ngày tại Nga, chính thức xác nhận mối quan hệ sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò.

Chia sẻ với Tiền Phong, Quỳnh Nga cho biết cả hai bắt đầu hẹn hò hơn một năm trước. Trước đó, họ là đồng nghiệp và cùng sinh hoạt trong nhóm bạn thân gồm nhiều diễn viên, MC.

Nữ diễn viên kể bước ngoặt đến khi tham gia chương trình "Bước nhảy hoàn vũ". Việt Anh là người hỗ trợ cô tìm ý tưởng, lựa chọn bài thi và trao đổi với bạn nhảy vì cô không thành thạo tiếng Anh. Từ đó, mối quan hệ của cả hai dần phát triển thành tình yêu.

Theo Quỳnh Nga, sau những đổ vỡ trong quá khứ, cô và Việt Anh không đặt nặng chuyện danh phận hay giấy đăng ký kết hôn. Điều quan trọng nhất với cả hai là sống vui vẻ, mang lại hạnh phúc cho nhau và cảm thấy thoải mái khi công khai mối quan hệ.

Bên cạnh chuyện tình cảm được quan tâm, Việt Anh và Quỳnh Nga đều là những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt.

Quỳnh Nga được nhiều khán giả biết đến qua vai Vũ trong bộ phim "Lập trình cho trái tim". Sau thời gian vắng bóng, cô trở lại màn ảnh với vai Nhã trong "Về nhà đi con", trước khi tiếp tục gây chú ý với nhân vật Quỳnh Trinh trong "Sinh tử".

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Quỳnh Nga đóng chung phim "Sinh tử" cùng Việt Anh. Ảnh: Dân Việt.

Ngoài diễn xuất, Quỳnh Nga từng theo đuổi ca hát. Cô tham gia nhóm Doremi và có nhiều ca khúc song ca với Khánh Phương như "Gió đông ấm áp", "Tình yêu không đắn đo", "Hình bóng của mây", "Lời hứa mùa đông"... Năm 2012, nữ ca sĩ đầu tư gần 2 tỷ đồng thực hiện album "True love", song dấu ấn trong âm nhạc không nổi bật bằng diễn xuất.

Trong khi đó, Việt Anh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Nam diễn viên được khán giả biết đến qua vai Cao Thanh Lâm trong "Chạy án", trước khi ghi dấu với loạt phim như "Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng", "Sinh tử", "Hồ sơ cá sấu", "Hướng dương ngược nắng", "Hành trình công lý", "Cuộc chiến không giới tuyến" và "Những nẻo đường gần xa".

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Việt Anh trong phim "Chạy án". Ảnh: Vietnamnet.

Theo Vietnamnet, đầu năm 2024, Việt Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên từng chia sẻ vai Cao Thanh Lâm trong "Chạy án" là bước ngoặt giúp anh có thêm động lực và sự tự tin để theo đuổi con đường diễn xuất.

>>> Mời quý độc giả xem video: "NSND Hương Dung và NSƯT Việt Anh kể về phim Chạy án". Nguồn VTV

#Việt Anh #Quỳnh Nga #tình yêu #sự nghiệp #diễn viên #gia đình

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