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Giải trí - Giới trẻ

Việt Anh và Quỳnh Nga xác nhận yêu nhau sau thời gian dài giữ kín

Sau nhiều năm giữ kín, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức công khai chuyện tình cảm qua những hình ảnh ngọt ngào tại Nga.

Hà Vy

Tối 15/7/2026, cặp đôi diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV đồng loạt đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi công tác kết hợp du lịch tại Nga. Trong video, cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ chăm sóc ngọt ngào, từ việc nam diễn viên kiên nhẫn làm phó nháy, dỗ dành bạn gái cho đến khoảnh khắc bế bổng cô nàng giữa khung cảnh lãng mạn.

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Nam diễn viên kiên nhẫn làm "phó nháy" riêng cực có tâm cho bạn gái. (Ảnh: Tiktok Quỳnh Nga)
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Việt Anh bế bổng Quỳnh Nga đầy tình tứ trên Quảng trường Đỏ nổi tiếng tại thủ đô Moscow, Nga. (Ảnh: Tiktok Quỳnh Nga)

Động thái gắn thẻ trực tiếp tài khoản của đối phương cùng những dòng tương tác đầy ngọt ngào trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Lối nói chuyện vừa hờn dỗi tinh nghịch của Quỳnh Nga kết hợp với màn đáp lời cưng chiều từ Việt Anh như một lời khẳng định ngầm về mối quan hệ hạnh phúc hiện tại.

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Nam diễn viên cũng nhanh chóng up 1 video với content tương tự nhưng ở địa điểm khác. (Tiktok NSUT.VietAnh)

Tin vui của cặp đôi nhanh chóng nhận được vô vàn lời chúc phúc từ khán giả và các đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí. Nhiều bạn bè thân thiết còn hài hước giục giã cả hai mau chóng chuẩn bị đám cưới để mọi người có cơ hội chúc mừng ngày vui.

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Việt Anh trực tiếp tương tác và gửi lời cảm ơn trước những bình luận chúc mừng chuyện tình cảm bền chặt của cặp đôi.

Mối quan hệ của Việt Anh và Quỳnh Nga vốn đã tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới suốt từ năm 2019. Dù thường xuyên xuất hiện chung trong một nhóm bạn thân và đồng hành tại nhiều sự kiện, cả hai trước đây luôn chọn cách giữ im lặng hoặc khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết trước mọi đồn đoán.

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Việt Anh và Quỳnh Nga luôn là cặp đôi "như hình với bóng" tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ trước khi chính thức công khai hẹn hò.(Ảnh: FB Quỳnh Nga)

Sau những thăng trầm và đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân trước đó, việc cặp đôi tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu và quyết định gắn bó bên nhau nhận được sự ủng hộ rất lớn. Sự nghiêm túc và chân thành của họ chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho hành trình cùng nhau vượt qua những áp lực dư luận để bảo vệ tình yêu.

#Việt Anh #Quỳnh Nga #tình yêu #cặp đôi #diễn viên #tình cảm

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